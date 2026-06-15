Jair Bolsonaro pede ao STF autorização para realizar novos exames médicos

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) protocolou, nesta segunda-feira (15), um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que seja autorizada a realização de uma série de exames médicos no Hospital DF Star, em Brasília (DF). As informações são da CNN Brasil.

Segundo os advogados, os procedimentos foram recomendados pela equipe médica responsável pelo acompanhamento do ex-mandatário. O objetivo é monitorar a evolução de seu estado de saúde e dar continuidade ao tratamento em curso.

O requerimento inclui a realização de tomografia computadorizada do tórax sem contraste, tomografia computadorizada do abdômen total sem contraste, endoscopia digestiva alta e pHmetria esofágica.

A defesa argumenta que os exames são necessários para acompanhar a recuperação de um quadro de pneumonia broncoaspirativa e para investigar doenças gastrointestinais identificadas pelos médicos.

Entre os problemas apontados estão esofagite erosiva, gastrite crônica, doença do refluxo gastroesofágico, má digestão e episódios recorrentes de soluço.

Pedido de autorização

Na petição encaminhada ao STF, os advogados solicitaram que a autorização seja concedida "com a maior brevidade possível", a fim de viabilizar a continuidade do acompanhamento médico e dos tratamentos recomendados pelos profissionais de saúde que atendem Bolsonaro.

Prisão domiciliar

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpre pena em regime domiciliar desde 27 de março. A medida foi concedida por Alexandre de Moraes após a alta hospitalar do ex-mandatário, que havia sido internado para tratamento de uma broncopneumonia.

A decisão judicial estabeleceu prazo de 90 dias para a prisão domiciliar e determinou o uso de tornozeleira eletrônica. O cumprimento da pena deve ocorrer integralmente na residência de Bolsonaro.