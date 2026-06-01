Jair Bolsonaro pede ao STF autorização para visita de encanador em residência onde cumpre prisão domiciliar

247 - Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para a entrada de um profissional de manutenção em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar. Segundo o Metrópoles, a defesa quer permitir o acesso de Emivaldo Pereira Dias para a execução de reparos e serviços no imóvel.

Como as autorizações atualmente concedidas contemplam familiares, advogados e fisioterapeuta, qualquer outra visita depende de autorização prévia da Corte. Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária desde 27 de março, quando recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília (DF).

A medida foi estabelecida por um período de 90 dias como parte do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses relacionada à trama golpista. Após o término desse prazo, Alexandre de Moraes deverá analisar o eventual retorno do ex-mandatário à unidade prisional conhecida como Papudinha.

Serviços no imóvel

Segundo a solicitação encaminhada ao Supremo, o profissional indicado deverá realizar reparo de vazamento hidráulico, manutenção das esquadrias de acesso à área externa, vistoria dos equipamentos e instalações localizados na área externa da residência, além da avaliação e eventual reparo de revestimentos.

A defesa também pediu que a autorização seja concedida em até três dias a partir da apresentação do requerimento ao STF.