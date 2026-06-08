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      Jair Bolsonaro pede ao STF autorização para receber nora e netas em casa

      Ex-mandatário quer receber familiares em Brasília (DF) durante período de prisão domiciliar

      Jair Bolsonaro (Foto: REUTERS/Adriano Machado)
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      247 - Jair Bolsonaro apresentou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido para receber familiares na residência onde cumpre prisão domiciliar, em Brasília (DF). A solicitação prevê a visita no dia 13 de junho da nora Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e das duas filhas do casal, ambas menores de idade. As informações são do Metrópoles.

      O ex-mandatário está em prisão domiciliar desde 27 de março, quando recebeu alta do Hospital DF Star, na capital federal. A medida tem duração temporária de 90 dias e integra o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses imposta a Jair Bolsonaro no processo relacionado à trama golpista.

      A permanência em casa foi determinada para que Bolsonaro possa se recuperar de problemas de saúde. Após o término do período estabelecido, Alexandre de Moraes deverá analisar a possibilidade de retorno do ex-mandatário à unidade prisional conhecida como Papudinha.

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