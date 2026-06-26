Jandira reage à carta de Rubio a Flávio Bolsonaro: "Não dá para ser mais entreguista e subalterno que isso"

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) reagiu nesta sexta-feira (26) à carta enviada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na correspondência, Rubio reafirma o apoio da administração do presidente Donald Trump à possibilidade de impor novas sobretaxas sobre produtos brasileiros, agradece o posicionamento de Flávio em relação às medidas adotadas por Washington e revela que o parlamentar colocou uma futura equipe de transição à disposição das autoridades estadunidenses caso venha a vencer a eleição presidencial.

Em publicação nas redes sociais, Jandira afirmou que a postura do senador representa uma atuação contrária aos interesses nacionais. "Diz o ditado que 'Presunção e água benta, cada um toma a que quer'. Pois Tariflavio, além de tramar contra o Brasil, agora coloca sua futura equipe de transição à disposição do governo dos EUA", escreveu a deputada.

Na sequência da mensagem, Jandira endureceu as críticas ao parlamentar. "Não dá para ser mais entreguista e subalterno que isso", afirmou.

O que diz a carta de Rubio

A manifestação ocorreu após a divulgação da resposta oficial de Marco Rubio a uma carta enviada por Flávio Bolsonaro. No documento, o secretário de Estado confirma que o governo dos Estados Unidos mantém a investigação comercial aberta contra o Brasil e reafirma que a administração Trump poderá adotar novas tarifas sobre produtos brasileiros ao fim do processo conduzido pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).

Rubio informa que ainda existem divergências entre os dois países em temas como tarifas preferenciais, acesso do etanol ao mercado brasileiro, desmatamento ilegal e proteção da propriedade intelectual. Segundo a carta, antes da decisão definitiva será realizada uma consulta pública prevista na legislação comercial estadunidense.

Outro ponto abordado pelo secretário é a recente decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Rubio agradece o apoio manifestado por Flávio Bolsonaro à medida e afirma que a iniciativa busca atingir as redes financeiras, de drogas e de armas das facções.

No início da correspondência, Rubio também agradece a visita recente de Flávio Bolsonaro a Washington e afirma compartilhar a visão do senador sobre o fortalecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos.

A carta termina mencionando que Flávio Bolsonaro informou ao governo estadunidense que colocaria à disposição uma equipe de transição caso fosse eleito presidente da República. Rubio registra a proposta e afirma que os Estados Unidos estão dispostos a trabalhar com os futuros líderes escolhidos pelo povo brasileiro.