Jaques Wagner teve shows de Taylor Swift pagos por sócio de Vorcaro

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que teve como alvo o senador Jaques Wagner (PT-BA), no âmbito do Caso Master, investigação que apura suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master.

Decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a operação, cita a apuração, em tese, de crimes financeiros, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos conexos atribuídos a gestores e operadores ligados ao Banco Master. O caso envolve uma suposta organização criminosa estruturada em núcleos voltados a fraudes financeiras, cooptação de agentes públicos, ocultação patrimonial, lavagem de dinheiro e obstrução da atuação estatal fiscalizatória.

O documento afirma que a relação entre Jaques Wagner e Augusto Ferreira Lima seria antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal. Em um dos episódios narrados, a PF cita o recebimento de ingressos para shows no exterior. Segundo o jornal O Globo, familiares do parlamentar teriam recebido ingressos para shows de Taylor Swift em Los Angeles, nos Estados Unidos, e em São Paulo, durante a turnê mundial da cantora norte-americana. Os ingressos teriam custado R$ 63,3 mil.

De acordo com a investigação, Júlia, filha de Wagner, e Mariana, neta do senador, viajaram à Califórnia para assistir ao show que teria sido custeado pelo Banco Master. A PF afirma que o pagamento envolveu João Carlos Mansur, administrador da gestora Reag, parceira de negócios de Daniel Vorcaro e apontada como peça relevante no inquérito.

Os ingressos para a apresentação nos Estados Unidos teriam totalizado R$ 63.339,00. Para os investigadores, o episódio integra um conjunto de indícios sobre a relação entre o senador e integrantes do núcleo empresarial ligado ao Banco Master.

Em novembro do mesmo ano, Augusto Lima, chamado de “Guga” por Jaques Wagner em mensagens obtidas pela PF, teria comprado dois ingressos de camarote para outro show de Taylor Swift, desta vez no antigo Allianz Park, em São Paulo, durante a passagem da artista pelo Brasil.

Segundo a PF, em 23 de novembro, dois dias antes da apresentação, Wagner cobrou de Lima os “ingressos de sábado”. O empresário, então, enviou os arquivos correspondentes aos bilhetes. Ainda conforme a investigação, o líder do governo no Senado solicitou ingressos para mais dois convidados. Lima respondeu: “Pronto amigo. Seguem os outros dois. Abs”.