Lançamento da pré-candidatura de Aldo reúne ex-ministros e críticas ao STF

247 - O lançamento da pré-candidatura presidencial de Aldo Rebelo, pelo partido Democracia Cristã (DC), realizado no sábado (31), reuniu figuras políticas de diferentes espectros ideológicos e trajetórias governamentais. O ato ocorreu na sede do Sindicato dos Engenheiros, no centro de São Paulo, e atraiu ex-ministros que integraram administrações de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), além de ex-parlamentares, sindicalistas e representantes de setores ligados à agricultura, à mineração e ao garimpo na Amazônia, informa a Folha de São Paulo.

Um dos momentos que mais chamou atenção foi a passagem do presidente do PSD, Gilberto Kassab, pelo local. A presença inesperada motivou comentários e brincadeiras entre os participantes, sugerindo que ele teria ido filiar Aldo Rebelo ao partido. Questionado sobre a suposição, Kassab respondeu em tom descontraído: “Como você adivinhou?”. A rápida visita reforçou o clima de curiosidade em torno das articulações políticas envolvendo a pré-candidatura.

Entre os presentes estavam Roberto Rodrigues, que comandou o Ministério da Agricultura no governo Lula, Leandro Cruz, ex-ministro do Esporte na gestão de Michel Temer, e dois ex-integrantes do primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro: o almirante Bento Albuquerque, que chefiou o Ministério de Minas e Energia, e o general Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa. O auditório lotado também contou com lideranças sindicais, ex-deputados federais e representantes de categorias produtivas.

Uma ausência notada foi a de Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação Social do governo Bolsonaro, apontado como possível candidato a vice na chapa de Aldo Rebelo. Oficialmente, a justificativa para a ausência foi um problema de saúde na família. Nos bastidores, porém, há resistência de parte dos apoiadores do pré-candidato à eventual composição com Wajngarten.

Em seu discurso, Aldo Rebelo abordou temas como nacionalismo, desenvolvimento econômico e a importância de investimentos em ciência e tecnologia para ampliar a competitividade do país. O pré-candidato também defendeu a exploração mineral em áreas de reserva e a ampliação da fronteira agrícola.

Aldo direcionou críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito a decisões que, segundo ele, extrapolariam as atribuições do Judiciário e avançariam sobre competências do Congresso Nacional, como no debate sobre o marco temporal das terras indígenas. “O Supremo não pode ser um poder acima dos demais. Você não pode ter esse desequilíbrio, isso gera grave insegurança institucional”, afirmou.

Durante o evento, apoiadores entoaram palavras de ordem contra a Corte, em um coro que ecoou no auditório: “O Aldo vai subir, a toga vai cair”. O episódio reforçou o tom crítico ao STF que marcou o lançamento da pré-candidatura e sinalizou o discurso que deve acompanhar Aldo Rebelo ao longo da pré-campanha presidencial.