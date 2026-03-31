Lançamento de Caiado à Presidência é ignorado por governadores e candidatos do PSD

247 - Ronaldo Caiado lançou sua pré-candidatura à Presidência pelo Partido Social Democrático (PSD), mas o evento registrou baixa adesão de lideranças do partido. Quatro dos sete governadores da legenda e a maioria dos pré-candidatos estaduais não se manifestaram publicamente sobre a candidatura. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

O evento de lançamento, realizado em São Paulo, contou principalmente com lideranças locais, e a maioria dos 13 pré-candidatos do partido aos governos estaduais, bem como a maioria dos governadores, não se manifestou nas redes sociais sobre a candidatura. Eduardo Leite, que concorria à indicação do partido, gravou vídeo criticando a decisão.

"Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Eu acredito em um outro caminho, acredito num centro liberal, democrático de verdade, não como uma posição de conveniência", afirmou o governador do Rio Grande do Sul.

Ratinho Junior, governador do Paraná e antigo favorito para a candidatura presidencial da sigla, foi o único a se manifestar publicamente. Ele afirmou que o partido "apostou num homem aprovado como gestor, com trabalho reconhecido nacionalmente, sobretudo, em áreas vitais como educação e segurança". Aliados indicam, porém, que Ratinho pretende manter um palanque duplo no estado, apoiando também Flávio Bolsonaro (PL).

Outros governadores optaram por seguir alinhamentos distintos: Fábio Mitidieri (Sergipe) apoiará a reeleição de Lula; Mateus Simões (Minas Gerais) fará campanha por Zema; enquanto Raquel Lyra (Pernambuco) permanecerá neutra para manter diálogo com o presidente Lula. Marcos Rocha (Rondônia) e outros membros do partido também não se manifestaram publicamente.

Entre os pré-candidatos estaduais do PSD, alguns já se comprometeram com outros presidenciáveis. Omar Aziz (Amazonas) mantém proximidade com Lula, assim como Eduardo Paes (Rio de Janeiro) e João Rodrigues (Chapecó), que buscam alianças locais enquanto permanecem alinhados com o PT.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) ignorou a divulgação da pré-candidatura de Caiado e divulgou registros com o presidente Lula em uma agenda oficial nas redes sociais há dois dias. Entre deputados, Antonio Brito, líder do PSD na Câmara, cumpriu compromissos em Salvador sem comentar o lançamento.

O lançamento em São Paulo registrou baixa adesão de políticos de fora do estado. Caiado afirmou que o anúncio ocorreu rapidamente e que buscará apoio dentro do partido, incluindo de Eduardo Leite, ressaltando que a candidatura é "fruto de uma conversa entre todos" do PSD.