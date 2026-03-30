Treta na direita: promessa de anistia feita por Caiado a Bolsonaro mexe com brios de ala do PL ligada a Flávio

247 - A promessa de anistia a Jair Bolsonaro (PL) feita por Ronaldo Caiado (PSD) durante o lançamento de sua pré-candidatura ao Planalto, nesta segunda-feira (30), gerou tensão na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O movimento é visto como uma tentativa direta de conquistar o eleitorado conservador, base estratégica da direita brasileira.

Segundo o jornal O Globo, aliados interpretaram a declaração como um gesto calculado de Caiado para dialogar com apoiadores de Bolsonaro, em um momento em que Flávio busca ampliar sua pré-campanha para além do núcleo ideológico.

Disputa pelo eleitorado conservador

Nos bastidores, interlocutores avaliam que a defesa da anistia desloca o debate para um terreno de forte mobilização política. A leitura dentro do partido é que o governador de Goiás tenta se posicionar como alternativa competitiva dentro do campo conservador, sem abrir mão de pautas centrais do bolsonarismo.

Dirigentes do PL entendem que o impacto da entrada de Caiado deve ocorrer principalmente dentro da própria direita, com pouca influência sobre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao combinar críticas ao governo com acenos a pautas conservadoras, o pré-candidato passa a disputar espaço diretamente com Flávio Bolsonaro.

Efeitos no primeiro turno

Apesar do incômodo, a avaliação predominante é que o movimento não altera de forma estrutural o cenário eleitoral. Ainda assim, há expectativa de efeitos no primeiro turno, com possível migração de parte do eleitorado conservador. Aliados defendem que a estratégia de Flávio Bolsonaro seja mantida, priorizando a construção de alianças e o fortalecimento de uma agenda econômica, evitando confronto direto neste momento.

Uma ala da campanha, porém, avalia que Caiado pode assumir uma postura mais agressiva contra o governo federal ao longo da pré-campanha, ocupando a linha de frente no embate ideológico dentro da direita.