Lauro Jardim, de O Globo, diz que Moraes frequentava mansão de Vorcaro em Trancoso; ministro nega integralmente

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), frequentava a mansão de R$ 300 milhões do banqueiro dono do Master, Daniel Vorcaro, atualmente preso, informou o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, mais cedo neste domingo (8). Contudo, Moraes negou a informação, afirmando, em nota emitida na mesma data, que a informação é "integralmente falsa".

De acordo com Moraes, ele nunca esteve em qualquer viagem particular com Vorcaro. O ministro do STF também critica "tentativas" de ligar sua "agenda pessoal ou profissional a tais encontros".

"O gabinete do Ministro Alexandre de Moraes informa que é integralmente falsa a afirmação de que o Ministro tenha frequentado a casa de Vorcaro em Trancoso (BA). O Ministro jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino. O Ministro reitera que nunca esteve na propriedade citada, sendo improcedentes as tentativas de vincular sua agenda pessoal ou profissional a tais encontros", diz a nota.