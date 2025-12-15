Lindbergh defende ruptura com o Centrão e reforça identidade do PT

247 - Em manifestação realizada no Rio de Janeiro no domingo (14), contra o PL da Dosimetria, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), voltou a condenar o Centrão, bloco de partidos de direita que exerce forte influência no Congresso Nacional. O parlamentar afirmou que o Partido dos Trabalhadores precisa reafirmar sua identidade política e evitar associações com legendas do grupo.

No ato, Lindbergh ressaltou que o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não integra o Centrão e não deve se confundir com ele, citando como exemplo o Republicanos, legenda do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB).

Segundo o líder petista, houve uma mudança de postura política do governo após o Congresso derrubar o decreto do IOF. Ele afirmou que essa inflexão tem produzido efeitos na disputa política junto à sociedade. Em sua fala, Lindbergh declarou: “Há seis meses atrás, eram eles que estavam nas ruas. Agora somos nós. E isso é por uma decisão política. A mobilização de vocês e também do presidente Lula, desde o caso do IOF, mudou a nossa postura. Nós não somos Centrão, não podemos nos misturar com o Centrão. E toda vez que há alianças do Centrão com o bolsonarismo, nós estamos ganhando a disputa na sociedade. Foi assim na PEC da Blindagem e vai ser assim nesse caso da Dosimetria”.

O discurso ocorre em meio a um embate político entre Lindbergh Farias e o presidente da Câmara, destaca o jornalista Igor Gadelha no Metrópoles. Atualmente, o líder do PT está rompido com Hugo Motta.

Na semana anterior ao ato, Lindbergh foi responsável por ingressar com um mandado de segurança no STF contra a decisão da Câmara de não cassar o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que foi presa na Itália e condenada no Brasil. A iniciativa levou o ministro Alexandre de Moraes a determinar que a Mesa Diretora da Casa efetivasse a cassação do mandato da parlamentar.