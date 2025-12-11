TV 247 logo
      Lindbergh denuncia Motta no STF por suposta omissão na cassação de Ramagem e Zambelli

      Líder do PT na Câmara perda de mandato dos dois deputados bolsonaristas

      O deputado federal Lindbergh Farias - 21/10/2025 (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

      247 - O deputado federal Lindbergh Farias encaminhou nesta quinta-feira (11) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) uma representação urgente contra a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, presidida por Hugo Motta, em razão de supostas irregularidades no processo de cassação dos deputados Carla Zambelli e Alexandre Ramagem. 

      "No caso de Ramagem, o Supremo também determinou, com fundamento no art. 55, III, c/c §3º, da Constituição Federal, que a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declara-se a perda do mandato, mas, apesar de formalmente notificada, a autoridade coatora adotou a mesma conduta omissiva e protelatória verificada no caso Zambelli, permitindo que o parlamentar, atualmente foragido no exterior, continue formalmente investido no cargo, em evidente afronta à autoridade desta Suprema Corte", diz o documento. 

      "Tal conduta configura ato omissivo e comissivo ilegal", complementa o documento, ao reiterar o pedido pela perda de mandato dos dois deputados de extrema direita. 

