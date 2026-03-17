Lindbergh diz que aumento de preço dos combustíveis é culpa do governo Bolsonaro: 'não caia em fake news'

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou, nesta terça-feira (17), que o preço do diesel no Brasil está significativamente abaixo do praticado no mercado internacional. A declaração foi publicada em sua conta na rede social X (antigo Twitter), onde o parlamentar também criticou informações que classificou como falsas sobre o tema.

Não caia em fake news!



O preço do diesel está 60% mais barato no Brasil em relação ao exterior.



O preço do petróleo está acima de 100 dólares o barril no mercado internacional.



Se o PPI de Bolsonaro ainda estivesse em vigor, o diesel estaria R$ 2,18 por litro mais caro.



O… pic.twitter.com/mGISFySrad March 17, 2026

Lindbergh destacou diferenças entre a política atual e a adotada anteriormente no país. “Não caia em fake news! O preço do diesel está 60% mais barato no Brasil em relação ao exterior. O preço do petróleo está acima de 100 dólares o barril no mercado internacional. Se o PPI de Bolsonaro ainda estivesse em vigor, o diesel estaria R$ 2,18 por litro mais caro.”

Na mensagem, o deputado faz referência à política de paridade de importação (PPI), utilizada no governo anterior, que alinhava os preços dos combustíveis no Brasil às variações do mercado internacional. A crítica sugere que, sob esse modelo, os consumidores brasileiros estariam pagando valores mais elevados pelo diesel.

Governo tomou medidas contra a potencial disparada do diesel

Na última quarta-feira (11), o governo federal anunciou um pacote de medidas emergenciais para conter a alta do diesel e evitar repasses mais intensos ao consumidor. Entre as ações, estão a zeragem das alíquotas de PIS/Cofins sobre o combustível, a concessão de subsídios a produtores e importadores e o reforço na fiscalização para coibir aumentos abusivos.

As medidas têm potencial de reduzir em até R$ 0,64 por litro o preço do diesel, segundo estimativas oficiais, e foram adotadas em caráter temporário diante da escalada do petróleo no mercado internacional. O objetivo do governo é evitar que o aumento do combustível pressione o custo do transporte e impacte o preço de alimentos e outros produtos essenciais.