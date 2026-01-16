Lula: acordo é bom para o Brasil, o Mercosul, a Europa e o multilateralismo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (16), que o acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia é positivo para o Brasil, para os dois blocos e para o fortalecimento do multilateralismo, ao encerrar mais de duas décadas de negociações e estabelecer compromissos econômicos, sociais e ambientais entre as partes.

A declaração foi lida pelo presidente e divulgada pelo Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, na véspera da assinatura formal do acordo, prevista para sábado (17), em Assunção, no Paraguai.

Íntegra da declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Restaurar a parceria com a União Europeia em novas bases foi uma prioridade desde o início de meu terceiro mandato. Quando determinei a retomada das negociações do Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia, deixei claro que esse processo deveria ser compatível com os objetivos de promoção do crescimento econômico e de reindustrialização do Brasil.

Foram mais de 25 anos de negociações. Amanhã, em Assunção, a União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto de mais de 22 trilhões de dólares.

Esta é uma parceria baseada no multilateralismo. Reafirmamos nosso pleno respeito a todos os pactos internacionais que assumimos nas Nações Unidas e na Organização Mundial do Comércio. Contemplamos compromissos com o meio ambiente e o enfrentamento à mudança do clima, com os direitos dos povos indígenas, com os direitos dos trabalhadores e com a igualdade de gênero.

A liberalização e a abertura comerciais só fazem sentido se forem capazes de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades. Estamos ampliando oportunidades comerciais e de investimentos sem comprometer o papel do Estado em áreas como saúde, desenvolvimento industrial, inovação e agricultura familiar. Mais comércio e mais investimentos significam novos empregos e oportunidades dos dois lados do Atlântico.

Já somos grandes provedores de produtos agropecuários para a União Europeia. Mas não nos limitaremos ao eterno papel de exportadores de commodities. Queremos produzir e vender bens industriais de maior valor agregado. O acordo prevê dispositivos que incentivam empresas europeias a ampliarem seus investimentos. Nossa parceria vai contemplar cadeias de valor estratégicas para a transição energética e para a transição digital.

Este Acordo de Parceria vai além da dimensão econômica. A União Europeia e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados de respeito aos direitos trabalhistas e a defesa do meio ambiente.

Em meu terceiro mandato, o Mercosul concluiu três importantes acordos comerciais: com a União Europeia, com a Associação Europeia de Livre Comércio e com Cingapura. Continuaremos trabalhando para abrir mais mercados e para construir novas parcerias no mundo todo, em particular com Canadá, México, Vietnã, Japão e China. Essa também será a tônica de minha visita ao Panamá no final deste mês para participar do Foro Econômico Internacional da América Latina e Caribe.

O acordo que vai ser assinado amanhã em Assunção, no Paraguai, é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa. E é bom, e muito bom, sobretudo para o mundo democrático e para o multilateralismo. Muito obrigado.