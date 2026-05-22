Lula afirma que tem preocupação com impacto das IAs na eleição

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que está preocupado com o uso da inteligência artificial nas eleições e disse que pretende vetar medidas que possam estimular o uso de robôs em campanhas políticas. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta sexta-feira (22), Lula defendeu limites para o uso da tecnologia em disputas eleitorais.

O presidente reconheceu os avanços proporcionados pela inteligência artificial em áreas como a medicina, mas afirmou que o cenário muda quando a tecnologia passa a interferir na escolha de representantes públicos.

Para Lula, o uso de IA em campanhas pode ampliar a circulação de mentiras, influenciar a decisão dos eleitores e afetar diretamente o resultado das eleições. “É normal ter inteligência artificial na eleição? Você não está comprando objeto, você está escolhendo uma pessoa que vai governar o Brasil nos próximos quatro anos”, afirmou.

Segundo o presidente, a preocupação central é a possibilidade de eleitores tomarem decisões com base em conteúdos falsos, manipulados ou produzidos artificialmente. “Então, você pode comprar uma mentira? E depois, como é que você conserta? Vai esperar quatro anos?”, questionou.

Lula afirmou que já discutiu o tema com um ministro e defendeu que a inteligência artificial seja tratada com cautela no processo eleitoral. Embora tenha destacado a utilidade da tecnologia em diferentes setores, o presidente disse que ela não deveria ser usada para influenciar disputas políticas.

Lula também criticou uma medida aprovada por bancadas no Congresso que, segundo ele, pode favorecer o uso de robôs da IA em campanhas eleitorais. O presidente afirmou que pretende trabalhar para barrar a proposta no Senado e, caso ela avance, prometeu vetá-la. “Agora as bancadas aprovaram uma coisa que vai fomentar o uso de robôs na eleição. Eu certamente vetarei. Primeiro vou trabalhar para o Senado não aprovar. E depois eu vetarei”, disse.

Para o presidente, a regulação do ambiente digital deve ser encarada como uma questão de responsabilidade pública. Lula relacionou o debate sobre inteligência artificial à disseminação deliberada de mentiras nas redes e defendeu punição para quem divulga informações falsas sabendo que são falsas. “O cara que conta uma mentira sabendo que é mentira, ele tem que ser punido”, afirmou.

Na entrevista, Lula também disse que não pretende censurar a internet, mas responsabilizar abusos. “Eu não quero censurar”, declarou. Em seguida, defendeu que condutas criminosas no mundo real também sejam tratadas como crime no ambiente digital.