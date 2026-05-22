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      Lula afirma que tem preocupação com impacto das IAs na eleição

      Presidente defende regras para uso de inteligência artificial na disputa eleitoral

      Lula afirma que tem preocupação com impacto das IAs na eleição (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
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      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que está preocupado com o uso da inteligência artificial nas eleições e disse que pretende vetar medidas que possam estimular o uso de robôs em campanhas políticas. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta sexta-feira (22), Lula defendeu limites para o uso da tecnologia em disputas eleitorais.

      O presidente reconheceu os avanços proporcionados pela inteligência artificial em áreas como a medicina, mas afirmou que o cenário muda quando a tecnologia passa a interferir na escolha de representantes públicos. 

      Para Lula, o uso de IA em campanhas pode ampliar a circulação de mentiras, influenciar a decisão dos eleitores e afetar diretamente o resultado das eleições. “É normal ter inteligência artificial na eleição? Você não está comprando objeto, você está escolhendo uma pessoa que vai governar o Brasil nos próximos quatro anos”, afirmou.

      Segundo o presidente, a preocupação central é a possibilidade de eleitores tomarem decisões com base em conteúdos falsos, manipulados ou produzidos artificialmente. “Então, você pode comprar uma mentira? E depois, como é que você conserta? Vai esperar quatro anos?”, questionou.

      Lula afirmou que já discutiu o tema com um ministro e defendeu que a inteligência artificial seja tratada com cautela no processo eleitoral. Embora tenha destacado a utilidade da tecnologia em diferentes setores, o presidente disse que ela não deveria ser usada para influenciar disputas políticas.

      Lula também criticou uma medida aprovada por bancadas no Congresso que, segundo ele, pode favorecer o uso de robôs da IA em campanhas eleitorais. O presidente afirmou que pretende trabalhar para barrar a proposta no Senado e, caso ela avance, prometeu vetá-la. “Agora as bancadas aprovaram uma coisa que vai fomentar o uso de robôs na eleição. Eu certamente vetarei. Primeiro vou trabalhar para o Senado não aprovar. E depois eu vetarei”, disse.

      Para o presidente, a regulação do ambiente digital deve ser encarada como uma questão de responsabilidade pública. Lula relacionou o debate sobre inteligência artificial à disseminação deliberada de mentiras nas redes e defendeu punição para quem divulga informações falsas sabendo que são falsas. “O cara que conta uma mentira sabendo que é mentira, ele tem que ser punido”, afirmou.

      Na entrevista, Lula também disse que não pretende censurar a internet, mas responsabilizar abusos. “Eu não quero censurar”, declarou. Em seguida, defendeu que condutas criminosas no mundo real também sejam tratadas como crime no ambiente digital.

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