Lula articula apoio da Câmara em jantar na Granja do Torto

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará nesta quarta-feira (4) um jantar com líderes da Câmara dos Deputados como parte de uma estratégia para fortalecer a articulação política do governo no Congresso Nacional. O encontro está marcado para as 18h30 e acontecerá na Granja do Torto, residência oficial de campo da Presidência da República, em Brasília. Segundo o SBT News, parlamentares do centrão e integrantes da base governista já confirmaram presença. A expectativa do Palácio do Planalto é contar com o apoio dos líderes partidários para avançar projetos considerados prioritários pelo Executivo.

Articulação política no centro do encontro

Entre os principais temas da conversa está a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, além do projeto que trata da regulamentação do trabalho por aplicativo. Lula pretende solicitar colaboração dos líderes da Câmara para impulsionar essas pautas no Legislativo.

Projetos trabalhistas em estágios diferentes

Na avaliação de líderes partidários, o projeto que regulamenta o trabalho por aplicativo apresenta maior possibilidade de avanço. A proposta já está em análise em uma comissão especial e conta com relatório finalizado, pronto para votação. Caso seja aprovado, o texto poderá seguir diretamente para apreciação no plenário da Câmara.

Já a proposta que altera a escala de trabalho enfrenta um cenário mais complexo. A iniciativa impacta setores do empresariado e ainda não possui relator designado nem parecer inicial, o que dificulta o andamento da tramitação.

Agenda institucional com presidentes do Congresso

Antes do jantar com os líderes da Câmara, Lula também tem compromissos institucionais no Palácio do Planalto. Pela manhã, o presidente deve receber os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre.

Ambos confirmaram presença no lançamento do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, marcado para as 10h. A expectativa é que Lula mantenha uma conversa reservada com os dois parlamentares antes da cerimônia, reforçando o diálogo entre o Executivo e o Congresso Nacional.