Lula avalia sanção do PL Antifacção com vetos

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sancionar o Projeto de Lei Antifacção aprovado pelo Congresso Nacional com poucos vetos, considerando os possíveis impactos eleitorais da medida em 2026. Integrantes do governo avaliam que decisões mais amplas de veto podem abrir espaço para críticas da oposição, especialmente em um cenário em que a segurança pública ganha destaque no debate político, informa o jornal O Globo.

No entorno do presidente, há preocupação não apenas com o conteúdo da sanção, mas também com a forma como ela será apresentada à sociedade. Auxiliares defendem uma comunicação clara e didática para evitar desgastes políticos e reações negativas no Congresso Nacional. A avaliação é que falhas na estratégia de divulgação podem ampliar críticas em um tema historicamente sensível para setores da esquerda.

Dados recentes indicam o peso do tema na opinião pública. Pesquisa Quaest divulgada neste mês aponta que 27% dos brasileiros consideram a violência o principal problema do país, à frente de corrupção (20%), questões sociais (18%) e saúde (13%). Diante desse cenário, membros do governo reconhecem a necessidade de intensificar o diálogo com a população sobre políticas de segurança e responder à demanda por maior rigor no combate à criminalidade.

Segundo auxiliares do presidente, o desafio é encontrar um equilíbrio na legislação, conciliando medidas mais duras com a preservação de direitos. Esse movimento inclui, por exemplo, a possibilidade de endurecimento penal — pauta que enfrenta resistência dentro de setores da base governista.

Lula tem prazo até esta terça-feira (24) para definir os vetos ao projeto. Na segunda-feira (23), ele se reuniu com integrantes do governo para discutir o texto, incluindo a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), além de representantes das áreas de Justiça, Direitos Humanos, Comunicação e Advocacia-Geral da União.

Entre os pontos mais discutidos está um trecho que prevê penas de até 30 anos de prisão para pessoas que pratiquem atos previstos na lei mesmo sem vínculo com organizações criminosas. A tendência, segundo relatos de aliados, é que esse dispositivo seja vetado, evitando punições consideradas desproporcionais para indivíduos sem participação estruturada em facções.

Há também preocupação de que a redação atual possa atingir indevidamente movimentos sociais ou greves, o que reforça a defesa pelo veto nesse caso. Por outro lado, o governo avalia manter dispositivos que podem gerar menor impacto político, como a restrição ao direito de voto de presos provisórios — tema sensível que poderia ser explorado eleitoralmente caso fosse barrado.

Outro ponto analisado é a previsão de prisão preventiva automática para integrantes de facções. Apesar de dúvidas sobre sua constitucionalidade, integrantes do governo consideram que o impacto prático é limitado, o que reduz a necessidade de veto.

O projeto foi encaminhado pelo Executivo ao Congresso em outubro do ano passado, mas sofreu alterações significativas durante a tramitação. A escolha do relator na Câmara, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), ligado ao governo paulista, representou um revés para a base governista e ampliou o peso de propostas mais punitivas no texto final.

Ainda assim, aliados de Lula avaliam que foi possível preservar pontos considerados prioritários, como o reforço de mecanismos de investigação e a ampliação de instrumentos para combater financeiramente facções criminosas. O texto também prevê a criação de um banco de dados nacional para identificação desses grupos.

A tramitação da proposta evidenciou divergências internas no governo, com tensões entre diferentes ministérios e a bancada do PT no Congresso. Parte dos parlamentares critica o endurecimento das medidas. Em artigo publicado no portal Jota, o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), afirmou que a sanção integral do projeto pode representar “um dos mais graves retrocessos autoritários da história recente do país”.

No texto, ele acrescenta: “Em vez de qualificar a política de segurança pública, o que se viu foi o sequestro de uma proposta legítima do governo por parte da extrema direita bolsonarista, convertendo-a em instrumento de expansão punitiva contra os setores mais vulneráveis da população, justamente aqueles que já vivem sob a pressão cotidiana do crime organizado e da ausência do Estado”.

A decisão final de Lula deverá refletir o esforço do governo em equilibrar pressão política, demandas sociais por segurança e os impactos eleitorais de uma das pautas mais sensíveis do debate público atual.