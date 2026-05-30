Lula cobra dos EUA extradição de Alexandre Ramagem

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a extradição do ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem, que liderou o órgão durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele defendeu que os EUA também cooperem com o Brasil no combate à lavagem de dinheiro por criminosos brasileiros em território dos EUA.

Lula reagiu à decisão dos EUA de classificar as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho como terroristas. Segundo ele, as facções são vistas como terroristas no Brasil e devem ser combatidas pelo próprio país.

"Essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira. E nós vamos combater eles aqui dentro. Eles não são um terrorista que o Trump quer. Trump quer um Osama Bin Laden, quer não sei das quantas", disse o presidente em evento do governo federal em Sergipe, na sexta-feira (29).

"Eu entreguei um documento para o Trump. O Brasil tá disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Por entregar o (Alexandre) Ramagem que tá condenado a 16 anos e tá escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Ricardo Magro, e ele tá morando em Miami", disse Lula.

Ramagem está na lista de procurados pela Interpol e teve sua extradição solicitada pelo governo em 2025. Ele fugiu do Brasil com um passaporte diplomático e foi para os EUA após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por fazer parte da trama golpista.