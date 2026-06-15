Lula cresce no voto espontâneo e deixa Flávio Bolsonaro nove pontos atrás

247 – A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus sobre a eleição presidencial de 2026 mostra que o presidente Lula ampliou sua presença natural no eleitorado e abriu vantagem expressiva sobre Flávio Bolsonaro no voto espontâneo. Nesse recorte, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula aparece com 36%, contra 27% do senador bolsonarista.

O levantamento foi realizado entre 12 e 14 de junho, com 2.017 eleitores em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o registro no TSE é BR-06645/2026.

O voto espontâneo é considerado um indicador relevante de força política porque mede a lembrança direta do eleitor, sem estímulo externo. Nesse quesito, Lula não apenas lidera, como também apresenta trajetória de crescimento desde março. O presidente saiu de 32% na primeira rodada da série histórica para 36% em junho.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, permaneceu praticamente estagnado. O senador aparecia com 26% em março e chegou a 27% em junho. A diferença sugere que a exposição do sobrenome Bolsonaro ainda não foi suficiente para ampliar de forma consistente sua presença no imaginário eleitoral.

Lula consolida liderança natural

A vantagem de nove pontos no voto espontâneo reforça a centralidade de Lula na disputa presidencial. Mesmo após anos de intensa polarização política, o presidente mantém alto grau de lembrança espontânea e segue como o principal nome associado à eleição de 2026.

O dado é especialmente positivo para Lula porque revela força eleitoral antes mesmo da apresentação formal de cenários. Quando o eleitor responde espontaneamente em quem votaria, tende a mencionar nomes mais consolidados, conhecidos e politicamente enraizados.

Nesse ambiente, Lula aparece como referência majoritária. A liderança espontânea indica que sua base não depende apenas de campanha, propaganda ou montagem de alianças. Há uma identificação direta de parcela expressiva do eleitorado com o presidente.

Flávio enfrenta teto no campo bolsonarista

Para Flávio Bolsonaro, o resultado acende um sinal de alerta. Embora seja o principal herdeiro político do bolsonarismo na pesquisa, o senador não consegue reduzir a distância em relação a Lula no voto espontâneo.

O levantamento indica que Flávio mantém uma base relevante, mas concentrada no núcleo bolsonarista. A dificuldade está em transformar essa herança política em expansão para além dos eleitores mais fiéis da extrema direita.

Enquanto Lula avança quatro pontos na série histórica do voto espontâneo, Flávio cresce apenas um. A diferença entre as trajetórias reforça a leitura de que o presidente conseguiu ampliar sua presença eleitoral, enquanto o adversário permanece limitado por um teto político.

Série histórica favorece o presidente

A evolução dos números mostra um quadro favorável a Lula. Em março, o presidente tinha 32% no voto espontâneo. Em abril, passou a 33%. Em maio, chegou a 36% e manteve esse patamar em junho.

Flávio Bolsonaro, no mesmo período, oscilou de 26% para 27%. A estabilidade do senador contrasta com o crescimento de Lula e aponta para uma disputa em que o presidente chega mais forte ao início do segundo semestre.

O dado também enfraquece a narrativa de que o bolsonarismo conseguiria transformar automaticamente o capital político de Jair Bolsonaro em vantagem eleitoral para um sucessor familiar. Ao menos por enquanto, a pesquisa mostra que Lula segue mais lembrado, mais consolidado e mais competitivo.

Liderança espontânea fortalece Lula

O voto espontâneo tem peso simbólico importante porque mede o grau de enraizamento político dos candidatos. Nesse ponto, Lula aparece em vantagem clara. A pesquisa mostra que o presidente segue sendo o nome mais presente na memória eleitoral dos brasileiros.

Com 36%, Lula lidera isolado e amplia distância sobre Flávio Bolsonaro. O resultado confirma que, apesar da polarização, o presidente conserva uma base ampla, reconhecível e mobilizada. Já Flávio, mesmo com o sobrenome Bolsonaro, não conseguiu até agora transformar herança política em liderança nacional.