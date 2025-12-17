Lula demonstra preocupação com América Latina e com atitudes de Trump na região

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que está preocupado com a América Latina e com as atitudes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas à região.

O governo Trump não reconhece Maduro, no poder desde 2013, como líder legítimo da Venezuela. A região tem se tornado cada vez mais tensa à medida que os EUA aumentaram sua presença militar na região e têm realizado ataques mortais contra barcos suspeitos de tráfico de drogas na costa venezuelana e no leste do Oceano Pacífico, além da apreensão de petroleiro e do bloqueio a outras embarcações petroleiras sancionadas.

"Estou preocupado com a América Latina. Estou preocupado com as atitudes do presidente Trump com relação à América Latina, com as ameaças. Nós vamos ter que ficar muito atentos com essa questão", disse Lula em reunião ministerial.

O presidente lembrou que a região é pacífica e não possui armas nucleares.

"E é por isso que eu falei com o presidente Trump: 'o poder da palavra pode valer mais do que o poder da arma. Custa menos e demora menos se a gente tiver disposição de fazer", afirmou.

"Eu disse ao Trump: 'se você tiver interesse de conversar com a Venezuela corretamente, nós temos como contribuir'. Agora, é preciso ter vontade de conversar, é preciso ter paciência."