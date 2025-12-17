Trump diz que Venezuela terá que devolver tudo “o que roubou” dos Estados Unidos

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira um bloqueio total à fronteira marítima da Venezuela, determinando um cerco completo a todos os navios petroleiros que entrem ou saiam do país. A ofensiva foi divulgada diretamente por Trump em suas redes sociais e amplia a escalada de pressão política, econômica e militar contra Caracas.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornal chileno La Tercera, que repercutiu as declarações do presidente norte-americano. Segundo Trump, a decisão teria como objetivo forçar o governo venezuelano a devolver ativos que, segundo ele, teriam sido “roubados” dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos.

“A Venezuela está completamente cercada pela maior Armada já reunida na história da América do Sul. Ela só vai crescer, e o choque para eles será como nunca viram antes, até que devolvam aos Estados Unidos todo o petróleo, as terras e outros ativos que nos roubaram anteriormente”, afirmou Trump.

Sem apresentar provas, o presidente dos Estados Unidos voltou a acusar o governo do presidente Nicolás Maduro de financiar atividades ilícitas com recursos obtidos a partir da exploração do petróleo venezuelano. De acordo com Trump, o regime chavista utilizaria essas receitas para sustentar crimes transnacionais.

“Eles usam as riquezas provenientes de campos roubados para se autofinanciar e bancar atividades ilegais, entre elas o narcoterrorismo, o tráfico de pessoas, o assassinato e o sequestro”, declarou.

Na mesma linha de retórica agressiva, Trump afirmou que, em função desses supostos crimes, “o regime venezuelano foi designado como uma organização terrorista estrangeira”, classificação que não é reconhecida por organismos multilaterais e é contestada por diversos países e especialistas em direito internacional.

Ao detalhar a medida anunciada, o presidente norte-americano foi direto: “Hoje ordeno um bloqueio total e completo de todos os petroleiros autorizados que entram e saem da Venezuela”.

Trump também voltou a atacar a gestão de seu antecessor, Joe Biden, ao associar a Venezuela ao envio de imigrantes para os Estados Unidos. Segundo ele, “os imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou aos Estados Unidos durante a administração fraca e inepta de Joe Biden estão sendo devolvidos à Venezuela em ritmo acelerado”.

Encerrando sua declaração, Trump reforçou o tom de ameaça e reivindicação direta sobre recursos naturais venezuelanos, numa formulação que tem sido alvo de críticas por seu viés imperial e por violar princípios básicos do direito internacional.

“Os Estados Unidos não permitirão que criminosos, terroristas ou outros países roubem, ameacem ou prejudiquem nossa nação, nem permitirão que um regime hostil se aproprie do nosso petróleo, das nossas terras ou de qualquer outro ativo, tudo isso deve ser devolvido aos Estados Unidos imediatamente”, afirmou.

As declarações de Trump intensificam o clima de tensão com a Venezuela e levantam alertas sobre riscos à estabilidade regional, além de reacenderem críticas à política externa norte-americana, marcada por sanções unilaterais, retórica beligerante e desrespeito à soberania de outros países.