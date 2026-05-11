Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 1º turno, aponta pesquisa Futura/Apex

247 - A nova pesquisa nacional Futura/Apex revela um cenário de forte equilíbrio na disputa pela Presidência da República em 2026. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em situação de empate técnico no principal cenário de primeiro turno.

Segundo o site Jota, a pesquisa aponta que Lula aparece com 38,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 36,1%. A diferença de 2,2 pontos percentuais coincide exatamente com a margem de erro da pesquisa.

Disputa apertada no primeiro turno

O levantamento indica que a corrida presidencial permanece altamente polarizada entre lulismo e bolsonarismo. Nos cenários alternativos, a disputa continua equilibrada.

Sem a presença de Ciro Gomes (PSDB), Lula marca 38,1% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro sobe para 37,4%, reduzindo a distância para apenas 0,7 ponto percentual.

Já em uma simulação sem Lula, Flávio Bolsonaro lidera com 35,9%. Na sequência aparecem Fernando Haddad (PT), com 17,1%, e Ciro Gomes, com 11,5%.

Segundo turno mostra equilíbrio entre Lula e Flávio Bolsonaro

No cenário de segundo turno, a pesquisa mostra o confronto mais apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro. O senador do PL aparece numericamente à frente, com 46,9%, enquanto Lula registra 44,4%.

Apesar da vantagem numérica de Flávio Bolsonaro, a diferença permanece dentro da margem de erro do levantamento, configurando empate técnico.

A pesquisa também mostra que Lula mantém vantagem mais confortável contra outros nomes da direita. Em eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente venceria por 45,1% a 36,9%.

Contra o governador Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 46% das intenções de voto, diante de 37,8% do adversário.

Já em um cenário contra Ciro Gomes, o presidente marca 41,4%, enquanto o ex-ministro registra 37,8%.

Pesquisa aponta recuperação de Lula

De acordo com a série histórica da Futura/Apex, Lula apresenta recuperação gradual nas intenções de voto após períodos de desgaste político.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro, que havia alcançado vantagem mais ampla em março, registra retração nesta nova rodada da pesquisa.

Sobre a pesquisa

A pesquisa Futura/Apex ouviu 2 mil eleitores por telefone entre os dias 4 e 8 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03678/2026.