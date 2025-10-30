Lula é visto como vitorioso após encontro com Trump, diz pesquisa

247 - Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (30) pelo instituto Real Time Big Data revelou que 42% dos brasileiros consideram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vitorioso após seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O levantamento mostra que boa parte da população acredita que o diálogo entre os dois líderes contribuiu para reverter o desgaste nas relações diplomáticas entre Brasil e EUA. A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 29 de outubro, com 1.500 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Ceticismo ainda divide opiniões

Segundo a CNN Brasil, 30% dos entrevistados afirmaram que Trump recebeu Lula apenas de forma protocolar e que as tarifas impostas sobre produtos brasileiros devem permanecer até que a condenação de Jair Bolsonaro (PL) pelo plano de golpe de Estado seja revertida e os presos pelos atos de 8 de janeiro sejam anistiados. Outros 28% não souberam ou preferiram não responder.

Crise comercial e tentativa de reaproximação diplomática

As tarifas estadunidenses, de 50% sobre produtos brasileiros, foram implementadas em agosto, em resposta às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e a medidas do governo brasileiro vistas por Washington como hostis a empresas dos Estados Unidos. A decisão abriu uma das fases mais tensas da relação bilateral nas últimas décadas.

O encontro entre Lula e Trump, realizado no último domingo (26), foi considerado por analistas como um gesto de reaproximação. A reunião simbolizou um esforço político para reabrir canais de diálogo e recuperar a cooperação comercial entre os dois países.