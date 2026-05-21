Lula ironiza Flávio Bolsonaro e diz que nunca buscou "Lei Vorcaro" para financiar artistas brasileiros

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que o governo federal nunca buscou recursos da chamada “Lei Daniel Vorcaro” para financiar artistas brasileiros. A declaração foi feita durante um evento de anúncio de ações voltadas à cultura em Aracruz, no Espírito Santo.

Durante o discurso, Lula fez referência indireta ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao comentar investigações relacionadas ao financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem citar nominalmente o parlamentar, o presidente criticou o uso de recursos milionários no projeto audiovisual.

“Como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás da ‘Lei Daniel Vorcaro’ para financiar nenhum artista brasileiro”, declarou Lula durante o evento.

Na sequência, o presidente acrescentou: “Quem imaginava que aquele menino que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro estaria pegando milhões de dólares para fazer o filme do pai”.

O evento em Aracruz reuniu representantes do setor cultural e integrantes do governo federal para o anúncio de novas ações destinadas à área da cultura. A declaração de Lula ocorre após polêmicas envolvendo pedidos de financiamento privado feitos por Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para um filme sobre Jair Bolsonaro chamado "Dark Horse".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou apuração sobre os repasses destinados a ONGs relacionadas ao projeto audiovisual. O caso também envolve tentativas de intimação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em ações que discutem o uso de emendas parlamentares.