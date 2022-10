Lula: 'por que Roberto Jefferson tem tanta arma? Quem compra desse jeito é o crime organizado'

Apoie o 247

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) nesta quarta-feira (26) após o petebista trocar tiros no último domingo (23), quando percebeu que a polícia estava na casa dele para cumprir a ordem do Supremo após ele chamar a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia de "prostituta arrombada" na semana passada.

"Por que o Roberto Jefferson tinha que ter tanta arma?", questionou o ex-presidente Lula. "Por que o vizinho do Bolsonaro tinha que ter tanta arma? O Brasil não precisa dessa quantidade de armas. Quem compra armas desse jeito que estão liberando é o crime organizado, não o cidadão que quer cuidar da sua família", acrescentou.

Também nesta quarta, o ex-presidente recebeu uma carta da Confederação Nacional dos Municípios e prometeu fazer um pacto com prefeitos caso seja eleito para o seu terceiro mandato no Palácio do Planalto.

Na última segunda-feira (24), o ex-deputado do PTB-RJ, citado por Lula, voltou a ofender a ministra Cármen Lúcia ao afirmar que a juíza teve uma postura "muito pior" em comparação com garotas de programa.

O aliado de Jair Bolsonaro (PL) criticou a ministra do Supremo após a juíza determinar que a Jovem Pan conceda três direitos de resposta ao PT por "divulgação de ofensas e fatos sabidamente inverídicos contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva".

A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada nessa terça-feira (25), mostrou o ex-presidente em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

