Lula tem aprovação de 43% e desaprovação de 50%, aponta Real Time Big Data

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem seu trabalho desaprovado por 50% do eleitorado brasileiro, enquanto 43% aprovam a atuação do presidente em seu terceiro mandato. Outros 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam à pergunta, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (1º), informa a CNN Brasil.

O levantamento também mediu a avaliação dos eleitores sobre o desempenho do governo federal. De acordo com os dados, 14% dos entrevistados classificam o trabalho de Lula como ótimo, e outros 14% consideram a gestão boa.

A maior fatia isolada entre as avaliações fica no campo intermediário: 25% dos participantes afirmaram considerar o desempenho do presidente regular. Já entre as avaliações negativas, 20% disseram que o trabalho de Lula é ruim, enquanto 27% classificaram a gestão como péssima.

No total, a soma das avaliações ótimo e bom chega a 28%. Já os percentuais de ruim e péssimo somam 47%. Outros 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam à questão sobre a avaliação do desempenho do presidente.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data entre os dias 29 e 30 de maio. Foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05864/2026.