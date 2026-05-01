Lula tenta evitar saída de Jorge Messias da AGU

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou na quinta-feira (30) para o advogado-geral da União, Jorge Messias, demonstrando preocupação com o ministro após a rejeição pelo Senado do indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O plenário do Senado rejeitou na quarta-feira (29) a indicação de Jorge Messias para o cargo de ministro do STF. Foram 42 votos contrários e 34 favoráveis.

Segundo o site Amado Mundo, na noite da rejeição, no Palácio da Alvorada, Messias afirmou a Lula que não desejava continuar à frente da Advocacia-Geral da União (AGU).

O presidente, no entanto, não aceitou o pedido e sugeriu que ele aguardasse o feriado e o fim de semana antes de tomar uma decisão definitiva. No telefonema de quinta-feira, Lula voltou a perguntar sobre o estado do ministro.