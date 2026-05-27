Lula visita estaleiro e destaca potencial da indústria naval no Amazonas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quarta-feira (27) de uma cerimônia no Estaleiro Juruá, em Iranduba (AM), para anunciar investimentos voltados ao desenvolvimento da indústria naval e da infraestrutura hidroviária do Amazonas. Durante o evento, o mandatário destacou o potencial da construção naval na região e acompanhou o lançamento de duas novas barcaças produzidas no estaleiro.

As embarcações fazem parte de um contrato de R$ 1,2 bilhão financiado pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM), com previsão de geração de 2,6 mil empregos diretos e produção de 128 barcaças e três empurradores. O projeto integra investimentos da LHG Mining em quatro estaleiros do país.

Segundo os dados apresentados, 27 barcaças mineraleiras já foram entregues e outras 51 estão em construção. "Eu estou agradecido a vocês que estão aqui trabalhando nesse estaleiro, aprendendo uma profissão, e a gente vai poder falar no mundo inteiro que quem quiser construir balsa de qualidade, venha para Manaus, venha para o estaleiro daqui de Manaus, que a gente sabe produzir", afirmou Lula.

Investimentos

O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que os investimentos representam prioridade para a Região Norte e para o transporte hidroviário. "Significa priorização da Região Norte do Brasil, das hidrovias brasileiras, e da nossa infraestrutura", declarou.

Segundo o ministro, o governo federal ampliou os financiamentos via Fundo da Marinha Mercante. "Nesse governo, aprovamos quase R$ 90 bilhões em projetos de hidrovias no Brasil, e se compararmos com os quatro anos do governo anterior, crescemos mais de quatro vezes os projetos aprovados pelo Fundo da Marinha Mercante. Isso significa que estamos fazendo investimento público em infraestrutura e também existe uma grande quantidade de investimento privado na nossa infraestrutura", disse.

Novo terminal hidroviário

O governo federal também apresentou o projeto do novo Terminal Hidroviário Manaus Moderna, que contará com R$ 876 milhões em recursos do Novo PAC. A proposta prevê reestruturação do transporte de passageiros e do escoamento de cargas na capital amazonense.

"A gente está anunciando os investimentos de um sonho do Amazonas, de um sonho de Manaus, que é o Porto Manaus Moderna. Será o maior porto de passageiros do mundo, dando dignidade para quem precisa fazer o transporte nos nossos rios, para quem precisa fazer o escoamento da produção, do artesanato, para quem precisa transportar pequenas cargas", afirmou Tomé Franca.

Localizado às margens do Rio Negro, próximo à Feira Manaus Moderna, o terminal atende atualmente cerca de 1 milhão de passageiros por ano. Estudos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) indicam potencial de atendimento de até 6 milhões de pessoas por ano nas próximas duas décadas.

Estrutura e cronograma

O projeto prevê a instalação de uma Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4), com capacidade para receber embarcações de diferentes tamanhos. A estrutura contará com terminal de passageiros, terminal de cargas e encomendas, edifício de fiscalização, estação de tratamento de esgoto, subestação elétrica e áreas de convivência.

A área total será de 38 mil metros quadrados, dividida entre os espaços da Feira Manaus Moderna e da Feira da Banana. O terminal terá cais flutuantes, pontes metálicas de acesso e estrutura para atracação de embarcações.

Segundo o cronograma apresentado pelo governo, a ordem de serviço para o projeto executivo foi emitida em abril de 2026. O início das obras está previsto para 2027, com conclusão estimada para 2029.

Projeto nacional de embarcações

O plano da LHG Mining prevê a construção de 400 barcaças mineraleiras e 15 empurradores em quatro estaleiros localizados em Manaus, Belém e Salvador. Até o momento, 58 barcaças já foram entregues e outras 110 embarcações, além de sete empurradores, estão em diferentes etapas de produção.

O investimento total do projeto é de R$ 4,1 bilhões, sendo R$ 3,67 bilhões financiados pelo Fundo da Marinha Mercante via BNDES e R$ 418 milhões de contrapartida da empresa. A previsão de conclusão das construções é 2028.