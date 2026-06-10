Maioridade penal: entenda os próximos passos da PEC após aprovação na CCJ da Câmara
Proposta que reduz idade de responsabilização criminal para 16 anos seguirá para comissão especial antes de ir ao plenário
247 - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A aprovação representa apenas a etapa inicial da tramitação da proposta no Congresso Nacional. As informações são do jornal O Globo.
O parecer favorável do relator, deputado Coronel Assis (PL-MT), recebeu 44 votos favoráveis e 18 contrários. Com a decisão, a PEC foi considerada constitucional e apta a avançar para a próxima fase do processo legislativo.
O texto será encaminhado a uma comissão especial da Câmara, responsável por analisar o mérito da proposta. Diferentemente da CCJ, que examina apenas aspectos constitucionais, esse colegiado poderá promover audiências públicas, ouvir especialistas e discutir eventuais alterações no conteúdo da PEC.
Além disso, os parlamentares terão a possibilidade de apresentar emendas ao texto durante a tramitação na comissão especial. Após a análise das sugestões, será elaborado um parecer que servirá de base para a continuidade da proposta. A instalação da comissão depende de decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Até o momento, não foi anunciada uma data para o início dos trabalhos do colegiado.
Na terça-feira (9), antes da votação na CCJ, Motta declarou: "Vamos aguardar passar lá (na CCJ) para que eu possa me reunir com o pessoal e definir". Nos bastidores da Câmara, parlamentares da oposição avaliam que a comissão especial poderá ser instalada ainda neste semestre. A expectativa é influenciada pelo calendário legislativo, que prevê recesso em julho, além do período eleitoral do segundo semestre.
Após a criação da comissão, os partidos deverão indicar seus representantes. Em seguida, os integrantes escolherão o presidente do colegiado e será definido o relator responsável pela elaboração do parecer. Segundo líderes partidários, há entendimento para que a relatoria fique com o deputado Mendonça Filho (União-PE). A presidência da comissão, por sua vez, deverá ser exercida pelo deputado Aluísio Mendes (Republicanos-MA).
Tramitação no plenário e no Senado
Somente após a aprovação do parecer pela comissão especial a PEC poderá ser votada pelo plenário da Câmara. Por se tratar de uma alteração constitucional, a proposta precisará obter ao menos 308 votos favoráveis, em dois turnos de votação, entre os 513 deputados.
Se aprovada na Câmara, a matéria seguirá para o Senado Federal. Na Casa, também deverá passar pela Comissão de Constituição e Justiça e por duas votações em plenário, exigindo apoio mínimo de 49 senadores, equivalente a três quintos da composição da Casa.
Caso seja aprovada sem modificações pelas duas Casas legislativas, a emenda constitucional será promulgada diretamente pelo Congresso Nacional. Nesse tipo de proposta, não há participação do presidente da República no processo de sanção ou veto.
Debate retomado
A PEC foi apresentada em 2015 pelo então deputado Gonzaga Patriota. O texto prevê que adolescentes de 16 e 17 anos passem a responder criminalmente como adultos. Atualmente, menores de 18 anos estão sujeitos às medidas socioeducativas previstas na legislação.
Uma proposta semelhante chegou a avançar na Câmara em 2015, durante a presidência de Eduardo Cunha, mas não obteve êxito no Senado.