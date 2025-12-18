Malafaia detona pré-candidatura de Flávio Bolsonaro: 'não tem musculatura'

247 - O pastor bolsonarista Silas Malafaia avaliou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não reúne, neste momento, condições políticas para disputar a Presidência da República. ele criticou a forma como o parlamentar anunciou a intenção de concorrer ao cargo e apontou ausência de articulação política e estratégia partidária. Segundo o líder evangélico, o anúncio ocorreu de maneira improvisada, sem diálogo prévio com aliados ou mesmo com a estrutura do partido. As informações são da coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Críticas ao anúncio da pré-candidatura

Ao comentar o episódio, Malafaia destacou que Flávio Bolsonaro deixou de construir apoio antes de tornar pública sua intenção. “Um dia antes, a Michelle visita Bolsonaro, e ele não diz nada. E, para mostrar a falta de estratégia de Flávio, ele nem primeiro reuniu o partido dele para falar. Não. Usa uma rede social e quer botar goela abaixo. O que eu quero dizer é que ele não tem musculatura política nesse tempo para ser candidato a presidente”, afirmou. A fala ocorreu após o senador se apresentar como “o escolhido” para suceder o pai, Jair Bolsonaro (PL), o que provocou reações no campo da direita e levantou questionamentos sobre a condução do processo sucessório.

Defesa de alianças com o Centrão

Na avaliação de Malafaia, uma candidatura competitiva exige articulações mais amplas e acordos políticos. Para ele, derrotar o presidente Lula no próximo pleito passa, necessariamente, por alianças com partidos do centro político. “Ninguém vai ganhar a eleição se não fizer acordo com o centro. Vamos parar de falso puritanismo. E, para mim, agora, nesse momento, o melhor candidato é o Tarcísio [governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)], que tem musculatura política, e Michelle como vice. Se você discorda, não há problema. Agora, não vem aqui com xingamento e com bobagem, não. Discuta ideias”, disse.

Repercussão no campo da direita

Apesar das críticas, aliados de Flávio Bolsonaro avaliam que ele têm se destacado em pesquisas recentes. Levantamento da Quaest, divulgado na terça-feira (16), apontou crescimento do senador entre os nomes que pretendem enfrentar Lula nas eleições de 2026.

Além de Flávio, outros governadores do campo da direita seguem sendo citados como possíveis presidenciáveis, entre eles Ronaldo Caiado (União Brasil), Romeu Zema (Novo) e Ratinho Jr. (PSD), mantendo aberto o debate sobre a sucessão presidencial.