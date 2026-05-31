Marcos do Val diz que STF irá devolver seu passaporte

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu derrubar as medidas restritivas impostas ao senador Marcos do Val (Avante-ES), devolvendo o passaporte do parlamentar, disse Do Val no sábado (30).

Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela derrubada das restrições a Marcos do Val. O ministro Moraes já havia suspendido em agosto algumas medidas impostas contra o senador, como o uso de tornozeleira eletrônica e o impedimento de usar as redes sociais.

“A necessidade da manutenção das restrições foi, inclusive, reavaliada por vossa excelência em momento oportuno, mantendo-se, até o momento, apenas as providências pertinentes à permanência do investigado Marcos Ribeiro do Val no território nacional, considerada a necessidade de garantir a aplicação da lei penal enquanto não concluída a investigação em curso”, escreveu a PGR no parecer.

O senador celebrou a decisão na postagem nas redes sociais: “Recebo esta decisão com serenidade, respeito às instituições e a consciência tranquila de quem sempre agiu dentro da Constituição, da legalidade e do Estado Democrático de Direito. Foram anos de exposição pública, restrições severas, prejuízos pessoais, familiares, financeiros e institucionais. Mesmo diante de todas as dificuldades, mantive minha confiança na Justiça, na verdade dos fatos e no devido processo legal”.

“Continuarei exercendo minha atuação pública com a mesma firmeza, coragem e compromisso com a Constituição Federal, a defesa das liberdades individuais, da democracia, da segurança pública e dos direitos dos cidadãos brasileiros”, acrescentou a nota.

Marcos do Val é investigado pelo STF pela suposta campanha de ataques nas redes sociais contra delegados da Polícia Federal que foram responsáveis por investigações envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também é suspeito de arquitetar um plano para anular as eleições de 2022.

O parlamentar foi afastado pelo Senado, obrigado pelo STF a usar tornozeleira eletrônica e teve as contas bancárias bloqueadas, após descumprir decisão da Corte e viajar aos Estados Unidos.