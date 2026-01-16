Marinha propõe trabalho e estudos para almirante condenado por trama golpista

247 - A Marinha do Brasil encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um plano de trabalho para ser cumprido pelo almirante da reserva Almir Garnier, condenado a 24 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A proposta prevê que o militar exerça atividades de caráter intelectual e técnico enquanto cumpre a pena em instalações da própria força, em Brasília. Segundo a CNN Brasil, o documento foi enviado ao STF nesta sexta-feira (16).

Garnier está preso desde novembro de 2025 na Estação de Rádio da Marinha, na capital federal, onde permanece sob custódia enquanto o plano aguarda análise do relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes.

Plano depende de aval do STF

Segundo a Marinha, o plano só poderá ser colocado em prática após autorização do Supremo. Caso aprovado, Garnier passará a cumprir uma rotina de trabalho dentro da unidade de custódia, com atividades consideradas compatíveis com sua formação militar.

Atividades técnicas e intelectuais

O documento encaminhado ao STF descreve uma série de tarefas analíticas e técnicas. Entre elas estão a avaliação de sistemas de comando e controle da Marinha, análises do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SISGAAZ), estudos técnicos sobre fragatas da Classe Tamandaré e avaliações de sistemas de simulação, sensores, armas e veículos não tripulados. O plano também inclui análises de projetos técnicos da Marinha e estudos sobre inteligência artificial aplicada a processos decisórios militares.

Jornada de trabalho e restrições

As atividades seriam realizadas em uma sala administrativa dentro da unidade de custódia, com o uso de computador sem acesso à internet. O plano prevê a possibilidade de participação em videoconferências, desde que sem acesso a navegadores abertos. A jornada de trabalho proposta varia de seis a oito horas por dia, de segunda a sábado, com expediente entre 8h e 18h.

Cursos e remição de pena

Além das atividades laborais, a Marinha informou que já dispõe dos meios necessários para que Garnier possa iniciar cursos técnicos ou profissionalizantes. O plano também prevê acesso a livros para participação no programa de remição de pena por leitura, conforme estabelece a Lei de Execuções Penais. Se autorizado pelo STF, o desempenho do almirante será avaliado com base em relatórios e materiais produzidos, que poderão ser utilizados para validar eventual remição da pena.

Condenação por tentativa de golpe

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, Almir Garnier foi o único comandante das Forças Armadas a aderir explicitamente ao plano golpista liderado por Jair Bolsonaro (PL). As provas reunidas durante a fase de instrução penal indicam que o então comandante da Marinha teria colocado tropas da força à disposição do então presidente, em um contexto de tentativa de ruptura da ordem democrática por meio de um golpe de Estado.