Mauro Vieira discute escalada da guerra no Oriente Médio com chanceler do Líbano

247 - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou por telefone com o chanceler do Líbano, Youssef Rajji, na sexta-feira (6) para tratar da escalada do conflito no Oriente Médio, que chegou ao sétimo dia. Durante o diálogo, o chefe da diplomacia brasileira manifestou preocupação com o aumento das ações militares contra o território libanês e com os efeitos da violência sobre a população civil.

Vieira destacou que a intensificação dos ataques representa um risco adicional para civis e também para a comunidade brasileira que vive no país, considerada numerosa. Nos últimos dias, o território libanês passou a ser alvo de operações militares em meio ao agravamento das tensões regionais.

Horas antes da conversa, Israel realizou bombardeios contra Beirute após ordenar uma evacuação sem precedentes dos subúrbios ao sul da capital libanesa. A ofensiva ocorre no contexto da ampliação da guerra contra o Irã, iniciada há uma semana em operações conduzidas conjuntamente por Israel e pelos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas sobre a operação, o objetivo militar da campanha é eliminar o Hezbollah.

Durante o contato telefônico, Vieira transmitiu ao chanceler libanês a solidariedade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governo brasileiro à população do Líbano diante dos ataques que atingiram Beirute e outras áreas do país.

Em resposta, Rajji afirmou que o governo libanês considera prioritário atender às necessidades dos brasileiros residentes no país, ressaltando que essa comunidade está plenamente integrada à sociedade libanesa.

Articulação com países do Golfo

Na quinta-feira (5), um dia antes da conversa com o chanceler libanês, Mauro Vieira manteve contatos telefônicos com os ministros das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi; do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani; e da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud.

As conversas tiveram como pano de fundo a escalada da guerra no Oriente Médio, iniciada após ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Durante o diálogo com Albusaidi, o ministro brasileiro parabenizou o governo de Omã pelo papel desempenhado nas iniciativas de mediação entre Irã e Estados Unidos. Vieira também lamentou que os ataques tenham ocorrido “justamente quando as negociações estavam progredindo”.

Já na conversa com o chanceler do Catar, os dois ministros trocaram informações sobre a situação de brasileiros que permanecem em Doha em razão do fechamento do espaço aéreo provocado pela crise regional. Segundo Al-Thani, existe a possibilidade de evacuação dos passageiros por terra ou por via aérea assim que as condições de segurança permitirem. Ele acrescentou que cidadãos brasileiros terão atenção prioritária.

No contato com o chanceler saudita, Vieira agradeceu a facilitação no processo de emissão de vistos anunciada pela Arábia Saudita nesta semana, além da possibilidade de acesso de brasileiros ao território saudita para eventual retorno ao Brasil.

De acordo com o ministro saudita, brasileiros poderão contar com o apoio do governo do país caso seja necessário.