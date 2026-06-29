MEC lança guia para adoção de recursos digitais nas escolas

247 - O Ministério da Educação (MEC) lançou, nesta segunda-feira (29), o Guia para Seleção e Adoção de Recursos Educacionais Digitais (REDs). O documento tem como objetivo apoiar estados e municípios na implementação de aplicativos, plataformas e outras tecnologias na educação básica. As informações são da CNN Brasil.

O material havia sido apresentado em um webinário promovido pela pasta na quinta-feira (25) e tem como público-alvo gestores, equipes técnicas das secretarias de educação e profissionais da área. O guia foi elaborado pela Secretaria de Educação Básica (SEB) em parceria com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb), o Instituto Alana e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Entre as diretrizes apresentadas estão orientações para estruturar planos de inclusão de tecnologias nas redes de ensino, sempre fundamentados em princípios pedagógicos e em normas voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

"A gente está falando de recursos educacionais digitais de qualidade que podem apoiar os processos pedagógicos e de gestão nas redes de ensino", explicou Anita Stefani, diretora de Apoio à Gestão Educacional da SEB. "O documento é composto por orientações práticas para as redes planejarem, selecionarem, eventualmente contratarem, implementarem e monitorarem os recursos de uma forma estruturada e alinhada às necessidades de cada território", completou.

Proteção de dados e implementação

O guia também enfatiza aspectos relacionados à privacidade, à proteção de dados, à adequação etária dos recursos digitais e ao cumprimento das medidas previstas na legislação, incluindo o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

Durante o evento de apresentação da publicação, foram debatidos os principais desafios enfrentados pelas redes de ensino na adoção de tecnologias educacionais, além dos marcos normativos voltados à educação digital e midiática.

Também fizeram parte da programação discussões sobre as formas de contratação e implementação dos recursos educacionais digitais, a composição das equipes responsáveis pelo processo de seleção, os critérios de avaliação pedagógica, técnica e de proteção de dados, bem como as orientações para monitoramento e acompanhamento das ferramentas adotadas pelas redes de ensino.