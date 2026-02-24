Mendonça assegurou estrutura da PF para Vorcaro depor à CAE, diz Eduardo Braga

247 - Integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado informaram nesta terça-feira (24) que a Polícia Federal (PF) será responsável pelo transporte do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master, até Brasília, onde ele deverá prestar depoimento ao colegiado. Segundo o Estadão Conteúdo, a afirmação foi feita após reunião do grupo de trabalho da CAE com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. O encontro tratou da logística necessária para garantir a presença do empresário na audiência.

Estrutura da PF à disposição

Segundo o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), o ministro demonstrou disposição para assegurar o deslocamento de Vorcaro com o apoio da corporação.

“Mendonça está disposto a disponibilizar toda a estrutura da Polícia Federal para fazer o transporte de forma voluntária do senhor Vorcaro. Inclusive, de aeronave”, afirmou Braga. O senador acrescentou que o avião da PF também poderá ser utilizado pela defesa do empresário, caso haja necessidade.

Depoimento marcado

O depoimento de Daniel Vorcaro está previsto para a próxima terça-feira (3), no âmbito das discussões conduzidas pela Comissão de Assuntos Econômicos sobre o banco Master. A oitiva integra os trabalhos do grupo instalado no Senado para tratar do tema.