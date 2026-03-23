Mendonça manda leiloar carros de luxo de investigados por fraudes no INSS

247 – O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o leilão de dez veículos apreendidos no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo informações publicadas pelo jornal Estado de S. Paulo, outros seis automóveis recolhidos durante as diligências serão incorporados ao patrimônio da Polícia Federal.

A decisão foi assinada em 9 de março, após pedido da própria Polícia Federal, e prevê que os leilões sejam conduzidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida alcança um conjunto de 16 veículos, entre modelos populares e automóveis de luxo, com valores de mercado que variam de R$ 69,7 mil a R$ 2,44 milhões.

O caso se insere em uma das investigações mais rumorosas sobre desvios ligados ao sistema previdenciário. Entre os bens atingidos pela decisão estão veículos atribuídos ao empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos nomes centrais no inquérito. De acordo com as informações divulgadas, dez dos veículos envolvidos pertenciam a ele.

A ordem de Mendonça reforça o uso de medidas cautelares patrimoniais em investigações de grande porte, especialmente quando há suspeita de que bens possam ser deteriorados, desvalorizados ou perder utilidade ao longo do tempo. Ao autorizar a alienação antecipada, o ministro se amparou na legislação que permite esse tipo de providência para preservar o valor econômico dos ativos apreendidos.

Na prática, a decisão estabelece dois destinos distintos para os carros recolhidos pela operação. Uma parte será levada a leilão público, o que pode transformar os bens em recursos financeiros sujeitos ao resultado final do processo. A outra parte será transferida para a Polícia Federal, ampliando o patrimônio operacional da corporação.

Os veículos foram apreendidos em setembro de 2025, quando a Polícia Federal cumpriu mandados no âmbito da Operação Sem Desconto. A ofensiva buscou reunir provas sobre um suposto esquema de fraudes relacionado ao INSS, envolvendo personagens que passaram a ser monitorados por sua atuação em negócios considerados suspeitos pelos investigadores.

O conjunto de automóveis chama atenção não apenas pelo número, mas também pelo alto padrão de parte dos bens. A presença de veículos avaliados em mais de R$ 2 milhões dá dimensão do patrimônio alcançado pelas investigações e do peso econômico do esquema sob apuração. Em casos dessa natureza, o leilão antecipado costuma ser defendido pelas autoridades como forma de evitar a depreciação de itens de alto valor, cuja manutenção também pode gerar custos ao Estado.

A defesa de Antonio Carlos Camilo Antunes, segundo o relato do jornal Estado de S. Paulo, contestou a destinação de parte dos veículos para a Polícia Federal, mas não se opôs ao leilão de alguns deles. A ressalva apresentada foi de que a venda respeite o valor comercial dos automóveis, evitando prejuízo patrimonial em caso de futura reversão ou discussão judicial sobre a posse definitiva dos bens.

Esse ponto revela uma disputa recorrente em processos envolvendo apreensão patrimonial: de um lado, o interesse do Estado em dar utilidade imediata a bens vinculados a investigações; de outro, a tentativa das defesas de impedir que ativos sejam alienados por preços inferiores aos de mercado. A posição apresentada pelos advogados do empresário indica que o foco da contestação está menos na realização do leilão em si e mais na forma como ele poderá ser executado.

A decisão de Mendonça também evidencia o avanço da investigação para além da coleta de depoimentos e documentos. O cerco patrimonial passou a ganhar protagonismo, atingindo diretamente bens associados aos investigados. Em operações dessa magnitude, esse tipo de providência costuma ser interpretado como um sinal de robustecimento do inquérito, sobretudo quando há elementos suficientes para justificar a manutenção e a destinação judicial de patrimônio apreendido.

Ao determinar a venda de parte dos veículos e a incorporação de outros à estrutura da Polícia Federal, o ministro do STF dá um passo relevante na administração dos bens recolhidos pela operação. O caso segue cercado de forte interesse público, tanto pelo impacto institucional das suspeitas envolvendo o INSS quanto pela exposição de figuras apontadas como operadores do esquema.

A Operação Sem Desconto continua lançando luz sobre a dimensão das irregularidades investigadas e sobre os personagens que circulavam em torno do suposto esquema. Com a nova decisão, o foco se desloca também para a gestão dos ativos apreendidos, num movimento que combina preservação