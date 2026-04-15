Mineração cresce 6% e movimenta R$ 77,9 bi no Brasil

247 - O setor mineral brasileiro faturou R$ 77,9 bilhões no primeiro trimestre de 2026, registrando crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para o avanço do ouro e do cobre nas receitas.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), entidade que representa as principais mineradoras em atividade no país.

Crescimento puxado por metais

Apesar de o minério de ferro continuar como principal produto da mineração brasileira, responsável por 48% do faturamento total no trimestre — equivalente a R$ 37,5 bilhões —, o segmento registrou queda de 3% na comparação anual.

Em contrapartida, outros minerais tiveram desempenho expressivo. O faturamento do ouro avançou 45% em relação ao primeiro trimestre de 2025, alcançando R$ 13,5 bilhões e representando 17% do total do setor. Já o cobre registrou crescimento de 28%, somando R$ 10,3 bilhões no período.

Investimentos em expansão até 2030

O Ibram também atualizou suas projeções de investimento para os próximos anos. A estimativa total para projetos do setor mineral entre 2026 e 2030 foi elevada para US$ 76,9 bilhões, o que representa aumento de 12,5% em relação à previsão anterior.

Desse total, US$ 21,3 bilhões devem ser destinados a minerais considerados críticos, reforçando a estratégia de diversificação e adaptação do setor às demandas globais por novas matérias-primas.

Entre as commodities minerais produzidas no Brasil, minério de ferro e cobre concentram a maior parte dos investimentos previstos, com participações de 25,8% e 11,2%, respectivamente.

O desempenho do primeiro trimestre indica uma mudança gradual na composição do faturamento da mineração brasileira, com maior peso de metais como ouro e cobre, mesmo com a predominância histórica do minério de ferro no setor.