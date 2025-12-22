Ministério da Justiça diz ao STF que pediu extradição de Ramagem

247 - O Ministério da Justiça comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que já tomou as providências para solicitar a extradição do ex-diretor-geral da Polícia Federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado. A informação foi repassada ao ministro Alexandre de Moraes após questionamento formal feito pelo gabinete do magistrado.

A comunicação do Ministério da Justiça ao STF ocorreu em resposta a uma mensagem enviada em 17 de dezembro. No documento encaminhado a Moraes, a pasta informou que o pedido de extradição foi enviado ao Ministério das Relações Exteriores no mesmo dia e que novos desdobramentos serão comunicados assim que houver atualizações.

Ramagem teve a condenação tornada definitiva pelo Supremo no julgamento da trama golpista, decisão que incluiu, entre as penas impostas, a perda do mandato parlamentar. Diante do veredicto, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados optou por declarar a cassação do mandato por ato administrativo, sem levar o caso ao plenário, para evitar um novo conflito institucional com o STF.

Desde setembro, Alexandre Ramagem está nos Estados Unidos e é considerado foragido da Justiça brasileira. Após a condenação, o passaporte diplomático do ex-diretor da Polícia Federal foi cancelado. A medida não impede sua permanência no exterior com documento comum, mas elimina os benefícios associados ao status diplomático.