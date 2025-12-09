Moraes afasta Bacellar e impõe tornozeleira após decisão da Alerj

247 - Após a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) votar pela soltura de Rodrigo Bacellar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou a decisão do plenário e determinou a libertação do presidente da Casa, impondo o uso de tornozeleira eletrônica.

No plenário da Alerj, a revogação da prisão recebeu 42 votos favoráveis e 21 contrários, com duas abstenções. Três deputados estavam ausentes e um estava licenciado. Bacellar havia sido preso na quarta-feira (3), suspeito de repassar informações sigilosas relacionadas à Operação Zargun, investigação que resultou na prisão de Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, detido por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro.

Medidas cautelares determinadas pelo STF

Na decisão, Moraes impôs uma série de restrições ao parlamentar:

Afastamento imediato da presidência da Alerj

Uso de tornozeleira eletrônica

Recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h

Proibição de contato com outros investigados

Entrega de todos os passaportes

Suspensão do porte de arma de fogo

O ministro também determinou multa diária de R$ 50 mil caso qualquer medida seja descumprida. A tornozeleira deve ser instalada “imediatamente assim que for cumprido o alvará de soltura”.

Bacellar seguirá respondendo às investigações enquanto cumpre as condições estabelecidas pelo STF.