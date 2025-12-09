TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Moraes afasta Bacellar e impõe tornozeleira após decisão da Alerj

      Ministro do STF aplica medidas cautelares ao presidente da Alerj, solto após votação que revogou sua prisão

      Rodrigo Bacellar (Foto: Alerj/Divulgação)

      247 - Após a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) votar pela soltura de Rodrigo Bacellar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou a decisão do plenário e determinou a libertação do presidente da Casa, impondo o uso de tornozeleira eletrônica. 

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      No plenário da Alerj, a revogação da prisão recebeu 42 votos favoráveis e 21 contrários, com duas abstenções. Três deputados estavam ausentes e um estava licenciado. Bacellar havia sido preso na quarta-feira (3), suspeito de repassar informações sigilosas relacionadas à Operação Zargun, investigação que resultou na prisão de Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, detido por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro.

      Medidas cautelares determinadas pelo STF

      Na decisão, Moraes impôs uma série de restrições ao parlamentar:

      • Afastamento imediato da presidência da Alerj
      • Uso de tornozeleira eletrônica
      • Recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h
      • Proibição de contato com outros investigados
      • Entrega de todos os passaportes
      • Suspensão do porte de arma de fogo

      O ministro também determinou multa diária de R$ 50 mil caso qualquer medida seja descumprida. A tornozeleira deve ser instalada “imediatamente assim que for cumprido o alvará de soltura”.

      Bacellar seguirá respondendo às investigações enquanto cumpre as condições estabelecidas pelo STF.

      Artigos Relacionados

      Tags