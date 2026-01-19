Moraes autoriza médico de Bolsonaro a acompanhar exames na Papudinha

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (19) a indicação do médico Cláudio Augusto Vianna Birolini como assistente técnico do ex-presidente preso Jair Bolsonaro. A medida atendeu a pedido da defesa e teve o aval da Procuradoria-Geral da República (PGR). Bolsonaro foi condenado no caso da trama golpista a 27 anos e três meses, pelo STF.

"Nos termos do art. 159, § 4º, do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a indicação do assistente técnico, Dr. CLÁUDIO AUGUSTO VIANNA BIROLINI, CRM-SP 69.514, indicado pela defesa", diz o despacho de Moraes.

Mais cedo, o ministro Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro se manifestasse sobre a indicação do profissional de saúde, no contexto dos exames médicos aos quais o ex-presidente está sendo submetido no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. As avaliações antecedem a formalização do cumprimento da pena na unidade e irão subsidiar a definição sobre a eventual transferência para um hospital penitenciário, segundo Moraes.