      Moraes autoriza que assessor de Trump visite Bolsonaro na Papudinha

      Decisão do ministro STF permite que Jair Bolsonaro receba visita de Darren Beattie, conselheiro do presidente dos EUA

      Moraes autoriza que assessor de Trump visite Bolsonaro na Papudinha (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

      247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que Jair Bolsonaro (PL), atualmente preso na unidade conhecida como Papudinha, em Brasília, receba a visita de Darren Beattie, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pedido de visita foi apresentado pela defesa do ex-mandatário. As informações são do UOL

      Visita foi autorizada pelo STF

      De acordo com a decisão de Moraes, o encontro foi autorizado para o dia 18 de março, no período entre 8h e 10h. O magistrado também permitiu que Darren Beattie esteja acompanhado por um intérprete durante a visita. A autorização formal estabelece as condições para o encontro, que ocorrerá nas dependências da Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tramar um golpe de Estado. 

      Encontro está marcado para março

      A visita integra a agenda que Darren Beattie cumprirá no Brasil na próxima semana. Além da reunião com o ex-mandatário, o conselheiro terá compromissos nas cidades de São Paulo e Brasília.

      Conselheiro de Trump terá agendas no Brasil

      Darren Beattie foi nomeado por Donald Trump para atuar como conselheiro na relação entre Washington e Brasília. A função envolve acompanhar temas políticos e institucionais ligados ao diálogo entre os dois países.

