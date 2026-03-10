Moraes autoriza que assessor de Trump visite Bolsonaro na Papudinha

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que Jair Bolsonaro (PL), atualmente preso na unidade conhecida como Papudinha, em Brasília, receba a visita de Darren Beattie, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pedido de visita foi apresentado pela defesa do ex-mandatário. As informações são do UOL.

Visita foi autorizada pelo STF

De acordo com a decisão de Moraes, o encontro foi autorizado para o dia 18 de março, no período entre 8h e 10h. O magistrado também permitiu que Darren Beattie esteja acompanhado por um intérprete durante a visita. A autorização formal estabelece as condições para o encontro, que ocorrerá nas dependências da Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tramar um golpe de Estado.

Encontro está marcado para março

A visita integra a agenda que Darren Beattie cumprirá no Brasil na próxima semana. Além da reunião com o ex-mandatário, o conselheiro terá compromissos nas cidades de São Paulo e Brasília.

Conselheiro de Trump terá agendas no Brasil

Darren Beattie foi nomeado por Donald Trump para atuar como conselheiro na relação entre Washington e Brasília. A função envolve acompanhar temas políticos e institucionais ligados ao diálogo entre os dois países.