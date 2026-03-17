Moraes autoriza visita de advogados a Bolsonaro no hospital

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na terça-feira (17) a visita de advogados a Jair Bolsonaro, que está no hospital DF Star, em Brasília. A decisão atendeu a um pedido da defesa, que solicitou acesso ao ex-mandatário durante o período em que permanece na unidade de saúde. Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro foi hospitalizado após passar mal na madrugada do dia 13, quando estava no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde cumpre pena em regime fechado.

Moraes determinou que a visita ocorra ainda na terça-feira, respeitando as regras da unidade hospitalar. De acordo com a defesa, o quadro clínico é considerado delicado e representa um "fato superveniente de extrema gravidade". Os advogados informaram que o ex-mandatário foi diagnosticado com pneumonia bacteriana após um episódio de broncoaspiração, além de apresentar febre, queda na saturação de oxigênio e hipotensão.

Ainda conforme a petição, Bolsonaro possui histórico de doenças respiratórias, apneia do sono e outras comorbidades, o que exigiria monitoramento contínuo e resposta médica imediata em situações de agravamento.

Pedido de prisão domiciliar

Os advogados também argumentaram que o ambiente de custódia não oferece condições adequadas para o acompanhamento de saúde. Segundo a defesa, houve demora no atendimento médico no episódio recente, o que teria aumentado os riscos a Bolsonaro. Com base nessas informações, a defesa voltou a solicitar a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando necessidade de garantir tratamento adequado e prevenir novos episódios graves.

O pedido ainda não foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. A decisão desta terça-feira tratou exclusivamente da autorização para a visita dos advogados durante a internação. Jair Bolsonaro cumpre pena após ter sido condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão pela participação na trama golpista no contexto das eleições de 2022.