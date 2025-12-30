TV 247 logo
      Moraes cobra de Filipe Martins explicações pelo uso do LinkedIn e ameaça com prisão preventiva

      Condenado pelo STF a 21 anos de prisão no inquérito da trama golpista, o ex-assessor de Bolsonaro teria entrado na plataforma em 29 de dezembro

      Filipe Martins (Foto: Divulgação)

      247 - Relator do inquérito da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes cobrou de Filipe Martins explicações sobre o suposto uso do Linkedin. Condenado pelo STF a 21 anos de prisão no inquérito da trama golpista, o ex-assessor de Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro (PL) teria entrado na plataforma em 29 de dezembro.

      “Foi juntado aos autos notícia de que o réu condenado teria utilizado a rede social Linkedin para a busca de perfis de terceiros (eDoc 1.697)”, escreveu o magistrado em sua decisão. 

      O ministro também afirmou que o STF pode decretar a prisão preventiva de Filipe Martins caso ele não apresente os esclarecimentos necessários. Em prisão domiciliar atualmente, o ex-assessor está proibido de usar redes sociais próprias ou por terceira pessoa.

      “Intimem-se os advogados regularmente constituídos de Filipe Garcia Martins Pereira para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prestem esclarecimentos sobre as informações juntadas aos autos (eDoc. 1.697), sob pena de decretação da prisão preventiva do réu, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal”, destacou Moraes. 

      O STF emitiu 29 condenações à prisão nas ações penais da trama golpista ocorrida durante o governo Bolsonaro. Somente dois réus foram absolvidos.

      Confira a lista de condenados

      Núcleo 1 – Data da condenação:  11/9

      Jair Bolsonaro, ex-presidente da República: 27 anos e três meses

      Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato à vice na chapa de 2022: 26 anos;

      Almir Garnier, ex-comandante da Marinha: 24 anos;

      Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;

      Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;

      Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa: 19 anos; 

      Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias;

      Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro: 2 anos em regime aberto e garantia de liberdade pela delação premiada. 

      Núcleo 2 - Data da condenação: 16/12

      Mário Fernandes, general da reserva do Exército: 26 anos e seis meses de prisão;

      Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF): 24 anos e seis meses de prisão;

      Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro: 21 anos de prisão; 

      Filipe Martins , ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex- presidente Jair Bolsonaro: 21 anos de prisão;

      Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça: 8 anos e seis meses de prisão.  

      Núcleo 3 - Data da condenação: 18/11

      Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel: 24 anos de prisão; 

      Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel: 21 anos de prisão; 

      Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel: 21 anos de prisão; 

      Wladimir Matos Soares, policial federal: 21 anos de prisão; 

      Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros , tenente-coronel: 17 anos de prisão; 

      Bernardo Romão Correa Netto, coronel: 17 anos de prisão; 

      Fabrício Moreira de Bastos, coronel: 16 anos de prisão; 

      Márcio Nunes de Resende Júnior, coronel: 3 anos e cinco meses de prisão; 

      Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel: um ano e onze meses de prisão. 

      Núcleo 4 - Data da condenação: 21/10 

      Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército:  17 anos de prisão; 

      Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército: 15 anos e seis meses de prisão;

      Marcelo Araújo Bormevet, policial federal: 14 anos e seis meses de prisão;

      Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército: 14 anos de prisão;

      Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército: 13 anos de prisão;

      Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército: 13 anos e seis meses; 

      Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal:  7 anos e seis meses de prisão. 

