Moraes nega entrada de Fux no julgamento do Núcleo 2 da trama golpista

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (9) o julgamento de seis réus do Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado.

O grupo é acusado de elaborar a “minuta do golpe” e de monitorar e propor a “neutralização” de autoridades. Eles também são apontados por usar a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, para impedir o voto de eleitores do Nordeste em 2022.

Os réus são os delegados da Polícia Federal Fernando de Sousa Oliveira e Marília Ferreira de Alencar; o ex-assessor internacional da Presidência da República, Filipe Garcia Martins Pereira; o coronel Marcelo Costa Câmara; o general Mário Fernandes; e o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques.

No caso de Martins, seus advogados de defesa, Jeffrey Chiquini e Ricardo Scheiffer sustentam que o ministro Luiz Fux deve integrar a Primeira Turma da Corte. Contudo, o pedido foi rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira (8).

Todos respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Este é o terceiro julgamento de acusados da trama golpista. Ao todo, já foram condenados 24 réus, sendo oito do Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete ex-integrantes do governo; além de sete do Núcleo 4 e nove do Núcleo 3.

Ainda falta ser analisada a denúncia do Núcleo 5, contra o empresário Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos. (Com informações da Agência Brasil).