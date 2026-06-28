Moraes ouve defesa antes de decidir sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

247 - A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) será analisada novamente pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a apreensão de uma arma registrada em nome do ex-presidente. Antes de tomar uma decisão sobre a manutenção ou não do regime, Moraes deve se reunir com os advogados de Bolsonaro na próxima terça-feira (30), segundo Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

Bolsonaro completou 90 dias em prisão domiciliar na última quinta-feira (25). A expectativa inicial era de que Moraes prorrogasse automaticamente a medida, mas o episódio envolvendo a arma levou o ministro a reavaliar o caso antes de anunciar sua decisão.

A apreensão levantou dúvidas sobre eventual descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Diante disso, Moraes pediu manifestação tanto da Procuradoria-Geral da República (PGR) quanto da defesa de Bolsonaro antes de definir os próximos passos.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu que a análise sobre a prisão domiciliar aguarde a conclusão das investigações relacionadas ao episódio da arma. A posição da PGR indica cautela antes de qualquer mudança imediata no regime imposto ao ex-presidente.

A defesa de Bolsonaro, por sua vez, nega que tenha havido falta grave. Os advogados sustentam que o ex-presidente não desrespeitou as condições estabelecidas pela Justiça e pedem a continuidade da prisão domiciliar.

A expectativa é que Alexandre de Moraes anuncie sua decisão logo após a audiência com a defesa. O ministro deverá avaliar se mantém o benefício, se impõe novas condições ou se adota outra medida diante dos elementos reunidos no processo.