Moraes rejeita novo pedido de Timerman, gestor de fundo envolvido em disputas com Vorcaro

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rejeitou novamente um pedido apresentado pelo investidor Vladimir Timerman, gestor do fundo Esh Capital. A decisão reforça o entendimento da Corte ao considerar que a solicitação repetia argumentos já analisados anteriormente. Segundo o jornalista Guilherme Amado, no site Amado Mundo, Moraes negou um habeas corpus apresentado por Timerman contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em um processo que corre sob segredo de Justiça.

Repetição de argumentos motivou decisão

Na decisão, o ministro destacou que o pedido reproduzia fundamentos de uma ação já analisada e rejeitada em maio de 2025. Para Moraes, houve “reprodução dos fundamentos”, o que impede nova análise do mesmo conteúdo pelo Supremo. A defesa do investidor buscava o trancamento de uma ação penal na qual Timerman foi condenado pela Justiça de São Paulo. O caso envolve acusações de perseguição ao empresário Nelson Tanure por meio das redes sociais.

Histórico de disputas judiciais

Timerman acumula disputas judiciais com nomes do setor financeiro. Ele já foi alvo de uma ação por calúnia movida pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. O processo foi assinado pelo escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e acabou rejeitado pela Justiça paulista.

Recentemente, o investidor também participou da CPI do Crime Organizado, onde fez declarações sobre Vorcaro. Na ocasião, afirmou que o ex-banqueiro seria “pau-mandado” de supostos controladores do Banco Master. Segundo Timerman, Nelson Tanure estaria entre os nomes ligados a esse grupo.