Motta afirma que Câmara dará palavra final sobre mandatos de deputados do PL condenados pelo STF por corrupção
Análise será feita de "maneira regimental" após decisão do Supremo, diz presidente da Casa
247 - A Câmara dos Deputados dará a palavra final sobre a perda de mandato dos deputados Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e Bosco Costa (PL-SE), após a condenação deles pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção passiva em um caso relacionado a desvios de emendas parlamentares. A declaração foi feita nesta quarta-feira (18) pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). As informações são da CNN Brasil.
Segundo Motta, a análise será conduzida "de maneira regimental", respeitando os trâmites internos da Câmara após o trânsito em julgado do processo. Na terça-feira (17), a Primeira Turma do Supremo condenou os três parlamentares por corrupção passiva, em ação que apura a destinação irregular de recursos de emendas. O colegiado, por outro lado, afastou a acusação de organização criminosa por entender que não havia provas suficientes para essa tipificação. O caso também envolve outros réus, além dos três deputados.
O julgamento teve início na semana passada, com sustentações da Procuradoria-Geral da República e das defesas. Segundo a acusação, o esquema teria ocorrido entre 2019 e 2021, com participação de intermediários e assessores, e envolveria a cobrança de valores junto a gestores municipais em troca da destinação de recursos federais. A estimativa apresentada na investigação aponta movimentação superior a R$ 1,6 milhão em propina.