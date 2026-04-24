MP amplia base de dados para barrar candidatos do crime organizado nas eleições

247 - O Ministério Público brasileiro prepara uma estratégia ampliada para as eleições de 2026 com o objetivo de impedir a influência do crime organizado no processo eleitoral. A principal medida envolve a expansão e integração de uma base nacional de dados que permitirá monitorar candidaturas e identificar possíveis vínculos com facções criminosas, segundo o UOL.

De acordo com o presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), Pedro Maia Souza, a iniciativa busca fortalecer o controle sobre a atuação dessas organizações no cenário político, especialmente em um ambiente de crescente polarização. Ele destacou que a atuação será rigorosa, mas também enfrenta desafios relacionados ao momento adequado das ações para evitar interpretações de interferência eleitoral.

A base de dados, que já foi utilizada nas eleições municipais de 2024, será aprimorada com a integração entre Ministérios Públicos estaduais e o Ministério Público Federal. O sistema permitirá cruzar informações criminais e financeiras, ampliando a capacidade de identificação de candidatos eventualmente ligados a organizações criminosas.

“A gente tem eleições gerais dentro de um cenário polarizado. O objetivo é que a gente não tenha financiamento de candidato por organização criminosa e que não tenha também um integrante de organização criminosa sendo eleito. A gente está construindo um sistema de inteligência do Ministério Público brasileiro, unindo as inteligências de cada unidade. Estamos monitorando as candidaturas para verificar a movimentação, tanto dessas pessoas como a movimentação financeira”, afirmou Pedro Maia.

Segundo ele, o banco de dados é compartilhado entre diferentes unidades do Ministério Público, com acesso controlado. “O banco é compartilhado por todos. O acesso é conjunto e limitado. Essa base já existe e está sendo aperfeiçoada e compartilhada entre as unidades do Ministério Público para que possamos ter uma atuação mais firme e mais efetiva”, explicou.

A iniciativa conta ainda com a participação do Ministério Público da União e ocorre no âmbito do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC). Maia ressaltou que a ferramenta já serviu de apoio à Justiça Eleitoral, incluindo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e continuará sendo aprimorada para ampliar sua efetividade.

Apesar dos avanços, o enfrentamento ao crime organizado durante o período eleitoral envolve dilemas operacionais. O presidente do CNPG apontou dificuldades relacionadas ao timing das operações. “Por que não foi feita essa operação antes dele ter sido eleito? Se essa operação acontece antes, iam dizer que foi feita para ele não ser eleito. Se acontece antes e um tribunal revoga, iam dizer que teve papel eleitoreiro para interceder no processo político e subverter a vontade popular”, declarou.

Ele também antecipou que estão previstas ações de maior escala ao longo de 2026. “Há um compromisso de realizar pelo menos duas operações em 2026 com esse padrão, capilaridade e repercussão. Além de diversas outras ações pontuais em unidades da federação”, afirmou.

Para Maia, o combate ao crime organizado exige mais do que ações repressivas e deve envolver políticas públicas estruturais. “Vai ser preciso dedicação, dentro dessa linha, entendendo que o caso da segurança pública não passa apenas pela repressão. Não é só reassumir o enfrentamento. A expulsão dessas facções será feita com a entrega, para essa população, especialmente o jovem pobre da periferia, de políticas públicas e oportunidades”, concluiu.