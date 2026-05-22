Mudança na defesa de Vorcaro visa reaproximação com Mendonça para fechar delação

247 - A saída do advogado José de Oliveira Lima, conhecido como Juca, da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro tem como objetivo principal a reaproximação com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. A informação foi publicada pelo blog do jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil.

Segundo a reportagem, a troca na equipe jurídica vinha sendo articulada por pessoas próximas a Vorcaro após divergências entre Mendonça e Juca sobre os termos e o alcance da delação premiada negociada pelo banqueiro. A avaliação no entorno de Vorcaro era de que a condução da colaboração estaria preservando integrantes da cúpula do Congresso Nacional e ministros do STF, o que teria provocado resistência do magistrado.

André Mendonça vinha defendendo uma delação “sincera e verdadeira” e indicava que poderia não homologar o acordo caso considerasse insuficientes as informações apresentadas. A postura do ministro elevou a tensão nas negociações envolvendo a colaboração premiada.

A reportagem também relata um episódio recente em que Juca teria afirmado a Mendonça que, em caso de rejeição da delação, recorreria à turma do STF ou até mesmo ao plenário da Corte. Após o episódio, aliados de Vorcaro passaram a considerar necessária a substituição do advogado para evitar um agravamento da situação jurídica do banqueiro, que poderia enfrentar uma longa pena de prisão.

A estratégia agora é manter o advogado Sergio Leonardo na defesa, embora exista a possibilidade de um novo criminalista assumir parte do caso. Ainda segundo a publicação, Sergio Leonardo e André Mendonça teriam desenvolvido uma relação considerada positiva nos bastidores das negociações.