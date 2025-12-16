Mulher de Ramagem diz ter contas bancárias bloqueadas e acusa Moraes de ato abusivo

247 – A mulher do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), Rebeca Ramagem, afirmou nesta segunda-feira que teve todas as suas contas bancárias bloqueadas e classificou a medida como “mais um ato abusivo e violador de direitos humanos”, atribuído ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Rebeca disse ter sido surpreendida pelo bloqueio, apesar de não ser investigada, acusada ou ré em qualquer processo judicial. Segundo ela, não houve acesso prévio a nenhuma decisão formal que justificasse a medida. “Eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo. Um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional”, afirmou.

Rebeca Ramagem:



“Sou servidora pública concursada há 22 anos, com trabalho efetivo e ininterrupto, nunca tendo respondido a nenhum processo criminal.



Sofri agora o absurdo de ter minhas contas bancárias bloqueadas.



Mais um ato abusivo e violador de direitos humanos praticado… pic.twitter.com/J3buliaXkB — Alexandre Ramagem (@delegadoramagem) December 15, 2025

Na publicação, Rebeca acrescentou que, “ao que tudo indica”, a determinação teria partido do ministro Alexandre de Moraes. Ela também destacou que seu casamento com Ramagem é regido pelo regime de separação total de bens e que possui autonomia financeira. “Sou servidora pública concursada há 22 anos, com trabalho efetivo e ininterrupto, nunca tendo respondido a nenhum processo criminal. Sofri agora o absurdo de ter minhas contas bancárias bloqueadas. Mais um ato abusivo e violador de direitos humanos praticado por ministro do STF”, escreveu.

Situação funcional e remuneração

Procurada, a Procuradoria-Geral do Estado de Roraima informou que, conforme registros funcionais, Rebeca Ramagem solicitou férias até o dia 19 de dezembro de 2025. Segundo o órgão, ela já havia estendido anteriormente o período de descanso, entre 1º e 6 de dezembro, conforme publicação no Diário Oficial de Roraima. As férias correspondem ao período trabalhado entre 2022 e 2023.

Rebeca ingressou na carreira em março de 2015 e, desde 2020, está lotada na Coordenadoria da PGE de Roraima em Brasília, onde atua em ações do estado nos tribunais superiores. A Procuradoria informou ainda que ela exerceu normalmente suas funções até o dia 14 de novembro, iniciando o período de férias na segunda-feira seguinte, dia 17.

De acordo com dados do Portal da Transparência de Roraima, Rebeca Ramagem recebe remuneração mensal de cerca de R$ 46 mil. Nas redes sociais, ela se apresenta como “advogada, delegada e procuradora”, embora não ocupe mais cargo na polícia.

Contexto da investigação

A manifestação de Rebeca ocorre em meio às investigações envolvendo Alexandre Ramagem, condenado por participação na trama golpista e considerado foragido da Justiça brasileira. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado federal.

Uma das suspeitas da Polícia Federal é de que Ramagem tenha deixado o país de carro, cruzando a fronteira por Roraima em direção à Venezuela ou à Guiana, seguindo posteriormente para os Estados Unidos. Ele teria saído do Brasil ainda em setembro.

Após a repercussão do caso, Rebeca publicou um vídeo no Instagram mostrando sua chegada aos Estados Unidos com as filhas, sendo recebidas por Alexandre Ramagem em um aeroporto. No texto que acompanhou a gravação, ela afirmou manter “a esperança de um dia voltar a um Brasil”.

Dias depois, Rebeca relatou em nova publicação que foi abordada pela Polícia Federal ao embarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando deixava o país. Segundo ela, os agentes cumpriam um mandado de busca pessoal expedido por Alexandre de Moraes e apreenderam seu celular e seu computador.