"Nós temos muita coisa para concluir até o dia 31 de dezembro", diz Lula durante reunião ministerial
Presidente destacou resultados do governo entre 2023 e 2025 e enfatizou a continuidade das políticas públicas
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comandou, nesta terça-feira (31), a primeira reunião ministerial do ano, realizada no Palácio do Planalto. O encontro teve como foco o balanço detalhado das políticas públicas e ações do governo entre 2023 e 2025.
O mandatário reforçou a importância de manter o ritmo das ações do governo, com foco na melhoria da vida dos brasileiros, fortalecimento da soberania nacional e desenvolvimento econômico. “Nós temos a obrigação de continuar fazendo com que o país melhore. Nós temos muita coisa para concluir até o dia 31 de dezembro e a obrigação de quem vai ficar é concluir, é fazer com que a máquina funcione sem nenhuma paralisia”, acrescentou.
Durante a reunião, o presidente destacou que, apesar dos desafios herdados da administração anterior, o país conseguiu avançar significativamente. “Sou muito grato e tenho certeza de que todos vocês terão orgulho de dizer o que vocês fizeram e com o que vocês contribuíram para que esse país voltasse à normalidade. Não numa situação esplendorosa, que todos nós gostaríamos que chegasse. Mas chegar a uma situação infinitas vezes melhor do que aquilo que nós encontramos. O país foi montado para não funcionar e todos vocês sabem como é que vocês o encontraram. E hoje esse país está montado para funcionar”, afirmou Lula.
Economia e estabilidade fiscal
Na agenda, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou o crescimento do PIB, a redução do desemprego, o aumento da renda e a inflação mais baixa do mandato presidencial. “A gente aumentou a capacidade de aquisição das pessoas, então as pessoas têm mais renda e têm mais condição de ter uma vida melhor”, disse.
Durigan ressaltou ainda a importância da estabilidade fiscal, da justiça social, da retomada de investimentos na área social, da defesa da soberania e da sustentabilidade, reforçando que a continuidade do desenvolvimento dependerá de modernidade, segurança e grandeza do país.
Avanços do governo
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, comparou os resultados alcançados nos três primeiros anos da gestão com o período anterior, destacando crescimento econômico, redução das desigualdades e fortalecimento das instituições. Entre os principais avanços, ele citou:
- Brasil retirado do Mapa da Fome da ONU, com 26,5 milhões de pessoas saindo da fome entre 2023 e 2024
- Crescimento de 213% no orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), totalizando R$ 3,6 bilhões
- Redução da pobreza e extrema pobreza, com 8,7 milhões e 3,1 milhões de pessoas, respectivamente, saindo das condições
- Menor desigualdade da série histórica, com coeficiente de Gini de 50,4 em 2024
- Taxa de desemprego mais baixa da série histórica: 5,4% no trimestre nov/dez/jan de 2026, com 102,5 milhões de pessoas ocupadas
- Crescimento recorde do rendimento do trabalho, com salário máximo histórico de R$ 3.742
- Isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, beneficiando cerca de 16 milhões de trabalhadores
- 9,4 milhões de trabalhadores com acesso a crédito a taxas reduzidas, totalizando R$ 117,1 bilhões emprestados
- Saúde: 14,5 milhões de cirurgias eletivas em 2025, aumento de 41,3% em relação a 2022, e 27,3 milhões atendidos no Farmácia Popular
- Investimentos do Novo PAC em saúde somando R$ 25 bilhões, 14 vezes mais obras do que entre 2019 e 2021
- Educação: 66% das crianças alfabetizadas na idade certa, 8,8 milhões de matrículas em escolas de tempo integral e 4 milhões de jovens beneficiados pelo programa Pé de Meia
- Expansão do acesso à energia e gás com programas Luz do Povo e Gás do Povo, beneficiando 31 milhões de famílias
- Brasil contra o Feminicídio: 5.238 prisões por violência contra a mulher e 19 novas unidades de atendimento desde 2023
- Meio ambiente e campo: 230.592 famílias assentadas, queda de 50% no desmatamento da Amazônia Legal, redução de 32,3% no Cerrado e 98,77% na exploração em Terras Yanomami
- Plano Safra com crescimento de 117%, totalizando R$ 1,54 trilhão entre 2023 e 2025
- Mercado externo: 552 novos mercados abertos entre 2023 e 2026, contra 239 de 2019 a 2022
- Novo PAC: R$ 1,8 trilhão investidos, com 99% dos municípios contemplados
- Minha Casa, Minha Vida: meta de 2 milhões de moradias cumprida ao final de 2025, nova meta de 3 milhões até 2026
- Recursos para prevenção de desastres multiplicados por 620, atingindo R$ 12,4 bilhões
- Construção de 1.130 km de adutoras e canais, com 1 bilhão de m³ de reservação de barragens até 2026