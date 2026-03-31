"Nós temos muita coisa para concluir até o dia 31 de dezembro", diz Lula durante reunião ministerial

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comandou, nesta terça-feira (31), a primeira reunião ministerial do ano, realizada no Palácio do Planalto. O encontro teve como foco o balanço detalhado das políticas públicas e ações do governo entre 2023 e 2025.

O mandatário reforçou a importância de manter o ritmo das ações do governo, com foco na melhoria da vida dos brasileiros, fortalecimento da soberania nacional e desenvolvimento econômico. “Nós temos a obrigação de continuar fazendo com que o país melhore. Nós temos muita coisa para concluir até o dia 31 de dezembro e a obrigação de quem vai ficar é concluir, é fazer com que a máquina funcione sem nenhuma paralisia”, acrescentou.

Durante a reunião, o presidente destacou que, apesar dos desafios herdados da administração anterior, o país conseguiu avançar significativamente. “Sou muito grato e tenho certeza de que todos vocês terão orgulho de dizer o que vocês fizeram e com o que vocês contribuíram para que esse país voltasse à normalidade. Não numa situação esplendorosa, que todos nós gostaríamos que chegasse. Mas chegar a uma situação infinitas vezes melhor do que aquilo que nós encontramos. O país foi montado para não funcionar e todos vocês sabem como é que vocês o encontraram. E hoje esse país está montado para funcionar”, afirmou Lula.

Economia e estabilidade fiscal

Na agenda, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou o crescimento do PIB, a redução do desemprego, o aumento da renda e a inflação mais baixa do mandato presidencial. “A gente aumentou a capacidade de aquisição das pessoas, então as pessoas têm mais renda e têm mais condição de ter uma vida melhor”, disse.

Durigan ressaltou ainda a importância da estabilidade fiscal, da justiça social, da retomada de investimentos na área social, da defesa da soberania e da sustentabilidade, reforçando que a continuidade do desenvolvimento dependerá de modernidade, segurança e grandeza do país.

Avanços do governo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, comparou os resultados alcançados nos três primeiros anos da gestão com o período anterior, destacando crescimento econômico, redução das desigualdades e fortalecimento das instituições. Entre os principais avanços, ele citou: